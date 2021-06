Dylan Dog e l'omaggio a Vasco Rossi: tre fumetti speciali dedicati ai personaggi delle canzoni Sally, Albachiara e Jenny

Dylan Dog omaggia Vasco Rossi dedicandogli le copertine e le storie di tre numeri ispirati ad altrettanti personaggi femminili di hit del rocker di Zocca: "Sally", "Albachiara" e "Jenny".

I tre albi saranno in uscita nelle prossime settimane (rispettivamente 30 giugno 2021, 30 luglio e 30 agosto ) a testimonianza di questa (finora) inedita collaborazione tra l'Indagatore dell'incubo - uno dei capisaldi del fumetto italiano (per Sergio Bonelli editore) - e il rocker nostrano più grande di sempre.





«Ho sempre amato la sintesi e i fumetti in questo son perfetti - ha commentato il "Blasco" - Il racconto si dipana per immagini e poche parole ma quelle che bastano a farti capire un mondo intero di cose».

«Il mio percorso va da Nembo Kid a Tex Willer per arrivare fino a Dylan Dog, il più colto, raffinato e impegnato, il suo mondo visionario mi ha affascinato - spiega ancora Vasco - Oggi per me è un mito e sono strafelice di incontrarlo. A proposito, da Dylan Dog sono passato direttamente ai libri di filosofia».

«Una volta ho fatto un sogno. Di solito i miei sogni sono incubi paurosi e disperati, ma quello, caso più unico

che raro, era felice. Non ricordo come si svolgeva, so solo che a un certo punto cantavo "Voglio una vita spericolata". Era indubbiamente un segno. Segno che qualcosa di Vasco mi era entrato nel profondo» spiega a sua volta Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog



Sergio Bonelli Editore celebra (anche) così gli 80 anni della Casa editrice. La sceneggiatura delle tre storie è stata affidata a Paola Barbato, Gabriella Contu e Barbara Baraldi Corrado Roi, Sergio Gerasi e Davide Furnò le hanno disegnate, Gigi Cavenago e Fabrizio De Tommaso hanno illustrato le copertine.





Ogni albo avrà una duplice copertina: una regolare da un lato e, sull'altro lato, una speciale cover da collezione che vedrà l'atteso incontro tra Vasco Rossi e Dylan Dog. Per l'occasione, ogni albo avrà una foliazione speciale e sarà arricchito da 16 pagine extra che conterranno una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco, i testi delle canzoni cui si ispira l'episodio, l'editoriale di Michele Masiero (Bonelli editore) e, nel primo albo, anche uno scritto di Tiziano Sclavi e uno di Davide Bonelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Giugno 2021, 17:51

