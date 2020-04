Coop, Rakuten, Storytel: l'alleanza che porta a casa libri, film e fitness contro lo stress da virus

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 19:56

Libri, film, fitness per passare la Pasqua e l'emergenza coronavirus con qualche comfort intellettuale e fisico in più.conda il via all'iniziativa "A casa con Coop": dall'8 aprile saranno disponibili quotidiani e riviste, dal 9 gli e-book, dal 10 i film e dall'11 i podcast e gli audiolibri. Un'operazione speciale, della durata iniziale di circa un mese, che raggiungerà almeno 200.000 persone in tutta Italia.Per le richieste sarà disponibile il sito www.acasaconcoop da cui verranno erogati tutti i codici per l'accesso ai servizi. Per ciascun servizio verranno distribuiti codici di accesso per singole attivazioni (film a noleggio o ebook da scaricare) o per sottoscrizioni almeno mensili senza alcun costo. È previsto che ciascun utente possa scegliere un solo servizio.Nel caso di Rakuten TV (www.rakuten.tv), una delle più grandi piattaforme europee di video on demand l'accordo siglato con Coop Italia saranno donati 500.000 codici (un codice un film) a oltre 60.000 utenti, prevedendo così la possibilità per ciascun utente che si iscriverà alla piattaforma di ricevere ben 8 codici.Insieme a Storytel (www.storytel.com/it), Coop amplia fino a 2 mesi la possibilità per 150.000 utenti di godere dell'ampia offerta di quellal che è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast.Sempre sul versante libri, Librerie.coop, la catena indipendente di oltre trenta librerie, progettata e realizzata da Coop Alleanza 3.0 con il, metterà a disposizione on line 50 titoli in ebook gratuiti, per un totale di 10.000 copie digitali.Con "A casa con Coop" si potranno inoltre scaricare gli ebook gratuiti della campagna #iorestoacasaeleggo con #libreriecoop.