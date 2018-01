Catherine Deneuve spiazza anche la Boldrini: "Sono esterrefatta, galanteria e molestie sono due cose diverse"

«Sono esterrefatta dalle dichiarazioni della Deneuve: una cosa è essere corteggiata, altra essere importunata. Non si possono confondere i due piani, la galanteria e le molestie sono due cose diverse, confonderle è una cosa gravissima». Lo ha detto la presidente della camera ed esponente di Leu,, ad Otto e mezzo su La7. Quanto alle elezioni del prossimo marzo: «Mi auguro rispetto verso gli italiani e penso che non si acquisisce credibilità sparandole grosse. Purtroppo è una cosa che piace e non mi spiegò il perché».