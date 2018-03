8 marzo: Asia Argento scenderà in piazza per lo sciopero globale delle donne

Martedì 6 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In vista dellomondiale delle donne dell'ha fatto sapere che sarà in testa al corteo previsto a Roma organizzato daLEGGI ANCHE ---> Fermi tutti, 8 marzo nero. Asia Argento risponde all'appello internazionale per lo sciopero globale delle donne e l' 8 marzo scenderà in piazza con Non Una Di Meno, a Roma per il corteo (ore 17.00) che andrà da piazza Vittorio a Piazza Madonna Di Loreto. Il percorso, ha fatto saper il movimento attravreso una nota, «attraverserà luoghi simbolici per i corpi delle donne oggi più che mai strumentalizzati da leggi e campagne d'odio razzista e sessista».In tutte le città d'Italia ci saranno azioni, picchetti, piazze tematiche, presidi durante la mattina e cortei pomeridiani.Saranno più di 70 i paesi - prosegue il comunicato stampa - in cui le donne incroceranno le braccia astenendosi da qualsiasi attività produttiva e riproduttiva, formale o informale, retribuita o gratuita. Lo sciopero femminista coinvolgerà le lavoratrici a tempo indeterminato, le partite Iva, le precarie, le lavoratrici in nero, il lavoro di cura e domestico, le stagiste e le lavoratrici senza contratto, le disoccupate e le studentesse: «Lo faremo tutte insieme perché il movimento globale delle donne è coraggio di parlare, forza di rompere il silenzio, la paura e la vergogna che avvolgono le molestie sui posti di lavoro, quest'ultimo sempre più precario.abbiamo detto in tante,sarà la risposta dello sciopero femminista» conclude la nota.