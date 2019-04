Michelin baby spopola sul web: a sei mesi ha le braccia come quelle del celebre omino

di Giampiero Valenza

Segundo o pai, Xue Lei, a filha é saudável e se alimenta muito bem. Ela tem 12 meses e pesa 12,5kg. Xue e a esposa mantêm uma conta no aplicativo de vídeos curtos chinês Kuaishou para documentar o crescimento de Yuyan. Diz aí se ela não é digna de um "OWN MÔ DEUSO"? <3 pic.twitter.com/JoAwV6i5JD — Metrópoles (@Metropoles) 5 aprile 2019

L'hanno soprannominata "omino Michelin " per il suo braccio pieno di piegoline che la fanno somigliare a Bibendum, la bianca mascotte della società di pneumatici Michelin. Lei si chiama Xue Yuyan, è cinese, ha 6 mesi e pesa 12 chili e mezzo. Ora è un idolo della rete, visto che le sue immagini stanno spopolando. I genitori hanno aperto un loro account su Kuaishou, una piattaforma di condivisione di foto e video.In questoc'è Yuyan in tutta la sua dolcezza.Il padre racconta come viva benissimo e sia in salute: "Mangia bene, beve bene e dorme bene ogni giorno", dice. Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Daily Mail, però, è preoccupato perchè potrebbe tendere, da grande, all'obesità. Non esclude una visita medica per poter analizzare la situazione. Una bimba cinese di quell'età, infatti, dovrebbe pesare poco più della metà del suo peso: 7,2 chili.