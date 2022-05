New York, l'appello del sindaco ai manager: «Usate la metro anche per dare di ripresa post Covid». Ma i contagi aumentano

Il sindaco di New York guida la ripresa della città. «Andate al lavoro in metropolitana», queste le parole del primo cittadino di New York, Eric Adams, rivolte ai direttori d'azienda, come l'amministratore delegato di JP Morgan, affinché la città riparta. Un messaggio e segnale di ripresa che stride con le ultime notizie sul Covid nella città della grande mela.

Adams lamenta che gli uffici siano ancora vuoti, nonostante i miglioramenti fatti con i contagi da Coronavirus, e ciò danneggia l'economia legata ai settori commerciali, come la ristorazione e le palestre. Adams insiste nella sua campagna per riportare i dipendenti sul luogo di lavoro e dare un segnale di ritorno alla normalità.

Per il primo cittadino è importante inviare il messaggio che New York «è tornata». E per farlo, ha chiesto quindi ai dirigenti aziendali di dare il buon esempio, con un gesto semplice: quello di usare la metropolitana.

Ma gli ultimi dati sui contagi nella città di New York cozzano con la voglia di normalità del suo primo cittadino. Il livello di allerta Covid nella città di New York è tornato ad essere «alto», ovvero c'è un'elevata diffusione del virus e la pressione sul sistema sanitario sta aumentando. Lo affermano le autorità sanitarie della città. In risposta a un sindaco voglioso di dare un messaggio forte al mondo, ma che fortunatamente, per ora, i suoi cittadini non hanno ascoltato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 17:56

