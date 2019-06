Kim Kardashian fa infuriare i giapponesi: «Irrispettoso chiamare Kimono una linea di intimo»

di Michela Poi

Mercoledì 26 Giugno 2019, 21:11

L'idea didi chiamare la sua linea di intimo modellantenon è piaciuta affatto ai giapponesi. «Irrispettoso paragonare una linea di intimo a un indumento tradizionale che fa parte della nostra cultura», hanno commentato.La risposta della diva dei reality non si è fatta attendere: «Celebra e accresce le forme e le curve delle donne». Ma il Giappone non ci sta e replica: «Noi indossiamo i kimono per celebrare la salute, la nascita di un figlio, matrimoni, lauree, ai funerali. È un capo celebrativo e si tramanda nelle famiglie di generazione in generazione».Intanto suè stato lanciato l'hashtag #KimOhNo subito entrato nei trending topic e in tantissimi stanno postando foto di abiti tradizionali spiegando che il "kimono" non è semplicemente un vestito ma ha un significato culturale che non può essere ignorato.