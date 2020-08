Vomero, donna aggredita e rapinata da coppia su un furgone: blitz e arresto

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Aniello Falcone poiché una donna era stata aggredita e rapinata della sua borsa da una coppia a bordo di un furgone. I poliziotti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e da un soccorritore, hanno rintracciato i rapinatori in viale Traiano e, dopo averli raggiunti e bloccati in via Tertulliano, li hanno trovati in possesso della borsa che è stata restituita alla vittima, nonché di un cellulare risultato rubato e della somma di 75euro. Benedetta Di Lena Pintozzi e Vincenzo Cardito, napoletani di 36 e 42 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 18:01

