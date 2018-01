«Noi, la banda della Parrocchiella»: foto choc su Facebook

Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Otto minorenni, poco più che bambini. Il più grande avrà sì e no 12 anni, gli altri - almeno in foto - sembrano anche più piccoli. Impugnano armi e posano davanti allo scatto di un cellulare poi postato su Facebook. Istantanea che oggi - alla luce dell'emergenza microcriminale legata alle baby gang - assume una valenza drammatica e allarmante.Sono - stando a quel che si legge sul profilo di un altro giovane utente del più diffuso dei social - i ragazzi «della Parrocchiella»: zona a ridosso della Pignasecca, quartiere Montesanto, in pieno centro storico di Napoli. Quella foto vale più di un trattato di sociologia applicata al fenomeno dei «branchi» giovanili. Perché gli otto minori che si mettono in posa impugnano ciascuno un'arma: chi una mazza da baseball, chi una pistola che sembra essere una calibro 9, chi coltelli e chi cinture borchiate.A scoprire la pagina Facebook sono stati gli autori del sito investigativo «Stylo 24», diretto da Simone Di Meo. E quelle immagini (c'è anche una istantanea che riprende altri minori in compagnia di una incolpevole «Chanel», l'attrice di «Gomorra» Cristina Donadio) sono un pugno nello stomaco. L'emergenza baby gang invade ormai anche le pagine di Facebook . E anche se l'autore dei post nel pomeriggio di ieri - quando il suo profilo cominciava a rimbalzare sui principali siti degli organi d'informazione - in tarda serata ha cancellato il proprio profilo, l'inquietudine resta. «Guagliù, jamme a vattere a quacche d'uno» (ragazzi, usciamo e andiamo a picchiare qualcuno»). Tra i commenti spuntano emoticon con pistole, bombe e coltelli. Immagini emblematiche di un degrado che alimenta nuova violenza.