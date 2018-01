Napoli, la sfida della babygang: roghi a Fuorigrotta durante l'intervento dei carabinieri

Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora babygang in azione, questa volta nel quartiere di Fuorigrotta. Dopo l’intervento dei carabinieri nell’area dei capannoni ex Atan, dov'è stato scoperto un vero deposito di materiale combustibile, alcuni ragazzini hanno dato alle fiamme diversi tronchi di alberi e rifiuti contenuti all’interno.La segnalazione è arrivata ai militari dell’Arma attraverso una telefonata anonima da parte dei residenti tra via Canzanella Vecchia e via delle Ginestre che da tempo notavano movimenti anomali da parte di alcuni ragazzi.Una volta sul posto, tra la gang e i rappresentanti delle forze dell’ordine ci sono stati momenti di tensione con lanci di oggetti e insulti, oltre ad un rogo acceso dagli stessi giovani membri del gruppo.La solidarietà, però, è stata espressa ai militari all’opera dai cittadini che affacciati dalle proprie finestre hanno inveito contro i ragazzi in strada.