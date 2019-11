Allagamenti e solai che cedono: scuole del Napoletano nel caos

LEGGI ANCHE

Mercoledì 13 Novembre 2019, 10:09

Scuole allagate a Marano . Al liceoaule e scantinati allagati e studenti dirottati nell'Agorà dell'istituto superiore o accorpati nelle classi in cui non si sono verficate infiltrazioni. La capienza è però insufficiente.Al vicinoinfiltrazioni e crollo di intonaco dal solaio. Per rimediare e scongiurare pericoli per gli alunni sono stati piazzati alcuni bidoni dei rifiuti sul pavimento. I genitori stanno sollecitando interventi e sopralluoghi da parte del Comune, proprietario della struttura, e di Città Metropolitana.Alla luce di tutto questo, il Comune di Marano ha annunciato la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri per la giornata di domani. L'ordinanza è stato firmata dal sindacoche motiva il provvedimento con la «necessità di effettuare veritiche tecniche negli istituti e nei luoghi pubblici dove si sono verificate infiltriazioni e smottamenti».La città di Marano è praticamente in ginocchio: diverse strade sono collassate, il fango invade i principali corsi cittadini e risultano allagate numerose arterie, soprattutto quelle al confine con il comune di Quarto.