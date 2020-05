di Francesco Gravetti

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 22:03

Una violentissima esplosione si è verificata all’interno della, la fabbrica diche si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche, leader mondiale del settore. L’episodio è avvenuto a Ottaviano , all’interno della sede storica dell’azienda, questo il bilancio: un morto -di Ottaviano - , un ferito in gravissime condizioni ricoverato nell'ospedale di Nola, un altro trasportato al Cardarelli. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme.I presenti raccontano di uno scenario apocalittico e di grande panico, dovuto anche al fortissimo boato che si è sentito dopo l'esplosione. Una colonna di fumo nero è visibile da ogni parte della zona vesuviana., ma ha coinvolto tutta la fabbrica, compresi gli uffici. Danni si sono verificati anche alle case e a fabbriche intorno. La Adler non stava facendo produzione:proprio in attesa di riaprire. L'azienda esprime con una nota «preoccupazione per le persone coinvolte e vicinanza alle famiglie dei lavoratori. Una volta assistiti i feriti e gestita l’emergenza assieme al personale sanitario, in collaborazione con le forze dell’ordine verrà fatto tutto il possibile per verificare quanto accaduto».