Carabiniere travolto e ucciso nel Napoletano, il cordoglio di Salvini

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell'appuntato scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, signor comandante generale, e all'Arma dei carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al vicebrigadiere Attilio Picoco, rimasto ferito, gli auguri di pronto ristabilimento». Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri.Come il capo dello Stato, anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha espresso al generale Nistri il cordoglio e la vicinanza ai familiari per la scomparsa dell'appuntato scelto dei carabinieri. Salvini, fa sapere ancora la nota del Viminale, ha espresso inoltre gli auguri di pronta guarigione al brigadiere Attilio Picoco gravemente ferito nel medesimo sinistro. Il titolare del Viminale esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della guardia giurata Benigno Di Gennaro, deceduto nel medesimo incidente.In un tweet, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta esprime «a nome suo e delle Forze armate sentito cordoglio per l'appuntato scelto Vincenzo Ottaviano dell'Arma dei carabinieri deceduto nell'assolvimento del servizio: profondamente addolorata abbraccio la famiglia e tutta l'Arma dei carabinieri».«Profondo dolore e cordoglio» è stato espresso anche dal sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: «Stringo in un forte abbraccio la famiglia e tutti gli appartenenti all'Arma dei carabinieri» scrive il sottosegretario salernitano rivolgendo «un commosso pensiero alla famiglia della guardia giurata Gennaro Benigno anche lui rimasto ucciso nell'incidente».