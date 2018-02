Cantone: «Vigilanza dell'Anac sulle ecoballe, non sulla Sma»

Nel settore rifiuti in Campania «la vigilanza collaborativa dell'Anac con la Rezione riguarda sogli gli appalti per lo smaltimento delle ecoballe. Non abbiamo vigilanza collaborativa sulla Sma» e quindi sui lavori dello smaltimento dei fanghi«. Lo ha specificato il presidente dell'Anac Raffaele Cantone interpellato dai cronisti a margine di un seminario sulle strategie di contrasto alla corruzione organizzato alla Luiss. »Su Sma -ha detto- non abbiamo un ruolo attivo. Abbiamo fatto un'ispezione con la guardia di finanza un pò di tempo fa a seguito di una segnalazione e abbiamo girato tutto alla procura di Napoli«. Cantone è tornato anche sui video di Fanpage. »Quei filmati, che per altro mi destano perplessità per il metodo con cui sono stati realizzati, dimostrano che dove non ci sono regole, dove ci sono gli affidamenti diretti, a farla da padrone è la criminalità organizzata«, ha sottolineato Cantone riferendosi in particolare ai tentativi rimettere mano al nuovo codice appalti. »L'affidamento diretto - ha detto - è l'anticamera dell'infiltrazione della criminalità organizzata«.

