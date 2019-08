Chef italiano di Cipriani scomparso a New York. Il patron dell'Harry's Bar: «Era felice da noi»

La sua scomparsa è «molto insolita, Andrea è incredibilmente professionale, è il tipo che verrebbe a lavorare anche se ha appena perso una gamba»: lo ha detto all'emittente Nbc l'assistente Chef di Cipriani Dolci, Igniacio Albo, commentando la scomparsa di Andrea Zamperoni. Albo ha raccontato di avere appreso dal compagno di appartamento di Zamperoni che questi «alle 2 e mezza del mattino (di domenica scorsa, ndr) è uscito di casa ed è salito su un'auto...»: da allora nessuno lo ha più visto. Secondo la Nbc, Zamperoni tutti i giorni telefonava alla mamma in Italia. Un suo fratello, che lavora in un ristorante londinese del gruppo Cipriani, si è recato a New York per aiutare nelle ricerche. «Gli chef sono noti per essere capricciosi. Questo tipo è un tesoro», ha commentato al New York Post il manager di Cipriani Dolci, il 53enne Fernando Dallorso. Zamperoni lavorava al Cipriani Dolci da poco più di un anno, ma era nel gruppo da oltre dieci anni.



La mamma

«Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse capitare proprio alla nostra famiglia»: è questo che continua a ripetere la mamma di Andrea Zamperoni, lo chef di Casalpusterlengo scomparso a New York, dove lavorata da Cipriani Dolci. Disperata, accoglie il via vai di amiche che le fanno visita parlando attraverso il cancello perché preferisce stare al momento sola, in attesa di avere notizie. Tutti nella cittadina lodigiana parlano di una famiglia molto unita, in cui i due fratelli gemelli, Andrea e Stefano, hanno deciso di intraprendere la stessa professione andando all'estero ma tornando spessissimo a far compagnia per qualche giorno al padre, alla madre e all' anziana nonna.

«Era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì. Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario. Spero che lo ritrovino al più presto». Lo dice all'Adnkronos, patron dell'die di una serie di locali in diverse parti del mondo da Londra a New York, tra cui anche il ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal, dove lavorava il capo cuoco Andrea Zamperoni, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. «È una persona semplice, bravissima, un ragazzo d'oro. Per noi è una perdita anche a livello affettivo - racconta - Anche il fratello gemello lavora per noi, lui sta a Londra».