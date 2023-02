Russia, «Spare» e altri libri trasformati in riassunti: la mossa delle case editrici per aggirare il divieto di pubblicazione

Numerosi editori russi si stanno preparando ad aggirare il divieto di pubblicazione di bestseller internazionali nella Federazione Russa grazie a un'escamotage: saranno pubblicati sotto forma di riassunti, una sorta di rivisitazione senza citazione diretta. Eksmo-Ast, in particolare, pubblicherà le memorie del principe Harry «Spare» in questo formato, e anche la casa editrice Smart Reading pubblicherà la sua versione di questo libro.

Cosa sta succedendo

Eksmo-Ast considera i riassunti un'alternativa a una licenza obbligatoria che può «garantire la disponibilità» di libri popolari di saggistica per i russi. Ma non tutti gli operatori di mercato considerano accettabile questo percorso e gli avvocati avvertono del rischio di sanzioni se la rivisitazione è vicina al testo originale.

Il gruppo Eksmo-Ast (include Eksmo, AST, Bombora, ecc.) ha detto a Kommersant che avrebbe pubblicato le memorie del principe Harry Spare (Spare) nella Federazione Russa in un formato riassuntivo, che prevede una rivisitazione delle tesi principali. Il libro uscirà il 16 febbraio (oggi, ndr.) in formato audio ed elettronico e in formato cartaceo a fine febbraio nell'ambito del progetto CrossReads della casa editrice Bombora. La prima tiratura sarà di 3.000 copie. Un'altra versione del riassunto «pare» in formato audiolibro della casa editrice Smart Reading uscirà il 15 febbraio in LitRes. Hanno specificato che il libro è stato preparato su richiesta del servizio.

All'estero, «Spare» è stato rilasciato il 10 gennaio, Penguin Random House, che ne detiene i diritti, ha smesso di lavorare con il mercato russo nel 2022 dopo lo scoppio delle ostilità in Ucraina.



Il parere degli editori

«Il riassunto rifletterà le idee chiave del libro senza utilizzare estratti da esso: l'autore del riassunto ha letto il libro in inglese e lo ha raccontato nella sua lingua», ha spiegato a Kommersant il Ceo di Eksmo Evgeny Kapiev.

Secondo il top manager, il gruppo vede nel progetto «una startup che aiuterà a risolvere in parte il problema della disponibilità di novità non fiction, e in alternativa alla licenza obbligatoria». Eksmo-AST ha già in programma di pubblicare con lo stesso meccanismo il libro di Jen Sinsero «Ne Noah», i cui diritti sono scaduti la scorsa primavera e non sono stati rinnovati.

Maria Kopachevskaya, capo redattore di Smart Reading, ha chiarito che l'azienda è specializzata nel formato riassuntivo da dieci anni, ma ora è diventato particolarmente rilevante: «La quota nel nostro catalogo di riassunti per libri non pubblicati in russo sta crescendo a causa di la situazione attuale, mentre cerchiamo di concentrarci su ciò che è inaccessibile ai lettori di lingua russa, ma prezioso per loro». In Bookmate, «non ci sono ancora piani per pubblicare libri in formato riassuntivo», ma sul servizio sono disponibili libri simili dei partner.

«Il motivo della popolarità del sommario, affermano gli editori, non è solo la limitazione dei diritti. I lettori hanno sempre meno tempo per leggere o ascoltare l'una o l'altra saggistica nella sua interezza», spiega Evgeny Selivanov, direttore del dipartimento di sviluppo dei contenuti di Liters Group.

Tuttavia, non tutti i partecipanti al mercato considerano il riepilogo una buona mossa. La casa editrice Individuum non utilizzerà il formato per aggirare le sanzioni, afferma il suo caporedattore Felix Sandalov: «Forse raccontare ufficialmente senza permesso e non violare la legge, ma puramente umanamente, non vale la pena farlo». Il metodo avrà un effetto negativo sui rapporti con i detentori del copyright, perché, in realtà, è uno "schema grigio", crede. Anche l'editore di Ad Marginem Press, Mikhail Kotomin, ha un atteggiamento negativo nei confronti di questo percorso: «Non lo seguiremo». Ci sono abbastanza testi che sono stati rilasciati nel pubblico dominio e quelli per i quali i diritti sono venduti liberamente, spiega.

Un altro interlocutore di Kommersant tra gli editori considera l'uscita di libri in rivisitazione un «precedente ad alto rischio» per l'intero mercato: «Consentire la pirateria in una forma o nell'altra - e il formato sommario può essere considerato pirateria velata - significa gettare il russo mercato dei contenuti legali indietro di diversi anni».

Cosa prevede la legge

Secondo la legge, la citazione può essere effettuata solo per scopi scientifici, polemici, critici, informativi ed educativi: in caso di controversia, un editore russo dovrà dimostrare che questi sono gli scopi, e non l'intrattenimento, dice Yulia Yarnykh, partner di Semenov & Pevzner. «Se il riassunto è di due o tre pagine, probabilmente può essere considerato una descrizione del libro. Se un libro di 500 pagine ha una "rivisitazione" delle stesse 500 pagine, e ancor di più il più vicino possibile al testo originale, questa è ovviamente già una violazione del copyright», afferma Sergey Zuykov, managing partner di Zuykov and Partners. L'importo massimo del risarcimento per l'uso illegale dei diritti è il doppio del valore dei libri venduti, chiarisce. Tuttavia, osserva Yulia Yarnykh, molti detentori di copyright stranieri «preferiscono non intentare causa nei tribunali russi ora».

