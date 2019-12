La morte della regina Elisabetta scatenerà un allarme come in periodo di guerra

Lunedì 2 Dicembre 2019, 20:54

Quando lamorirà, si scatenerà una serie di eventi concatenati. Un domestico vestito a lutto affiggerà all’esterno di Buckingham Palace un avviso che comunica la morte della sovrana . Il sito web di Palazzo cambierà colore e tutti i contenuti saranno eliminati temporaneamente per dare spazio a una sola pagina con l’annuncio funebre. Verrà poi attivato unsimile a quello che passa in periodo die la BBC sospenderà la programmazione per approfondire la triste notizia. Anche i piloti sugli aerei comunicheranno a personale di bordo e passeggeri cheè morta. Foto: Kikapress