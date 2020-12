Obama, Bush e Clinton pronti a vaccinarsi in diretta tv

Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per promuovere la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, una volta che il vaccino sarà approvato, per convincere l'opinione pubblica sull'importanza di vaccinarsi.

​A dare la notizia della disponibilità di Bush e Clinton è stata la Cnn. Obama, in un'intervista a SiriusXM, ha detto «Se Fauci - direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive e componente della task force della Casa Bianca sul coronavirus - dice che il vaccino è sicuro io gli credo e lo farò assolutamente».

Former Presidents Barack Obama, George W. Bush and Bill Clinton are volunteering to get their Covid-19 vaccines on camera to promote public confidence in the vaccine's safety once the US Food and Drug Administration authorizes one https://t.co/wjhlGoJOVj

— CNN (@CNN) December 3, 2020