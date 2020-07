Il rientro a scuola di 12 milioni di studenti francesi a settembre sarà «quasi normale» ha garantito poi il presidente, insistendo nella necessità di «sostenere i ragazzi che hanno più sofferto del lockdown». Il rientro in classe sarà «il più normale possibile» ma «se ci sarà un'accelerazione dell'epidemia ad agosto saremo costretti a rivedere questo rientro. Non è quello che auspico, se facciamo bene le cose avremo un rientro in classe un pò diverso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 15:55

