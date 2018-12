Giovedì 20 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima ha fornito indicazioni decisamente contraddittorie, poi ha ammesso l', ma non la, 50enne pluripregiudicato spagnolo, è il killer reo confesso di, una giovane insegnante scomparsa e poi ritrovata morta nelle campagne intorno a El Campillo, il piccolo centro dell'Andalusia, in Spagna, dove la 26enne si era trasferita per una supplenza.tendendole una trappola. Indossava abiti sportivi, forse andava a correre, mi ha chiesto un'indicazione e io l'ho mandata in un vicolo cieco, dove l'ho aggredita» - aveva spiegato l'uomo durante l'ennesimo interrogatorio, in seguito al suo arresto nella giornata di martedì - «Le ho preso la testa e l'ho sbattuta più volte contro la mia auto, poi l'ho abbandonata ancora viva.».La versione dell'uomo è stata però smentita dall', effettuata sempre martedì scorso, il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Laura. L'analisi sul corpo della ragazza, infatti, ha evidenziato lasubita da Laura prima di morire. Lo riporta 20minutos.es . Sono diversi gli aspetti della vicenda ancora poco chiari e che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire: la morte di Laura, infatti, sarebbe sopraggiunta almeno due o tre giorni dopo la sua scomparsa. La ragazza era rimasta prigioniera per tutto quel tempo o ha sofferto una lunghissima agonia prima di morire?Un altro mistero intorno alla vicenda riguarda ildella ragazza, che non è ancora stato trovato. Bernardo Montoya ha detto di averlo gettato in un cassonetto, indicando però zone diverse durante i lunghi interrogatori a cui è stato sottoposto. Gli investigatori possono trattenerlo per 72 ore dal momento dell'arresto, quindi tra oggi e domani si attende la decisione del giudice, che potrà convalidare il fermo o rilasciare l'uomo.