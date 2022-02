Guerra Russia Ucraina, Nato: «Proteggeremo gli alleati». Ira Biden, Johnson convoca il comitato Cobra

La guerra in Ucraina è iniziata con le prime forti esplosioni a Kiev e in altre città. Putin ha parlato di operazione per «smilitarizzare l'Ucraina». Non si è fatta attendere la reazione degli Stati Uniti. «Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza». Lo afferma il presidente statunitense. Joe Biden annuncerà «ulteriori conseguenze» contro la Russia l'operazione militare in Ucraina. Lo afferma lo stesso presidente americano, sottolineando che Mosca è «responsabile per la morte e la distruzione che l'attacco porterà».

Ucraina, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta): «Serve riunione urgente consiglio sicurezza dell'Onu»

Nato: attacco ingiustificato

La Nato «condanna con forza» l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca «di fermare immediatamente la sua azione militare». Inoltre, ribadisce il suo sostegno al ucraino e riafferma che farà «tutto il popolo necessario per proteggere e difendere i suoi alleati». È quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generatore dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc — Michael Holmes (@holmescnn) February 24, 2022

Ucraina, le sanzioni Ue contro ministri e banche di Putin: «E questo è solo l'inizio»

Johnson convoca comitato Cobra

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha convocato immediatamente, per le 7,30 ora locale, del comitato Cobra dedicato agli «orribili avvenimenti» in corso in Ucraina. Lo ha riferito un portavoce di Downing Street. Il governo è mobilitato e alla riunione parteciperanno tutti i ministeri più importanti, oltre ai vertici della sicurezza nazionale del Regno Unito. L'intervento militare russo «è un'aggressione pura e contro un Paese democratico» e Vladimir Putin sarà voluto dalla storia per questo «fur di un territorio» straniero. Lo afferma il ministro della Difesa britannica. «A dispetto degli sforzi della comunità internazionale - scrive Ben Wallace - la Russia ha scelto il conflitto e di violare ulteriormente ha la sovranità ucraina. Questa è un'aggressione contro un Paese democratico confinante che ha osato esprimere l'aspirazione di non essere supino alla Russia. Nessuno si faccia ingannare della falsa narrativa russa, nessuno dovrà dimenticare questo giorno».

