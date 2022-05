Guerra in Ucraina, diretta. Mariupol, civili evacuati dall’acciaieria Azovstal. Missili su Odessa

Guerra in Ucraina, giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato da Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.

Ore 19.06 - Sono stati evacuati dalle acciaierie Azovstal tutte le donne, i bambini e gli anziani che vi erano asserragliati insieme ai militari del battaglione Azov. Lo rende noto la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk, spiegando che «questa parte dell'operazione umanitaria a Mariupol è stata completata».

Ore 19.05 - La guerra russa in Ucraina ha influenzato i calcoli cinesi su Taiwan, ma non la sua determinazione sulle azioni future: lo ha detto il capo della Cia William Burns parlando ad un evento a Washington e sottolineando che Pechino studia «attentamente» il conflitto in Ucraina mentre guarda a Taipei.

Ore 17.46 - La first lady statunitense è sbarcata in Slovacchia per incontrare domani i profughi ucraini, dopo una tappa analoga in Romania. Lo riferisce la Casa Bianca. Jill Biden si è fermata a depositare un mazzo di fiori al memoriale dedicato al 26/enne giornalista Jan Kuciak e alla sua fidanzata Martina Kusnirova, uccisi nella loro casa nel 2018 su ordine di un boss sul quale lui stava indagando. Un delitto che scosse il Paese portando a proteste di massa.

Ore 16.27 - «I membri della Nato non accetteranno mai l'annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell'Ucraina orientale». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista al giornale tedesco Welt, ripresa da Ukrinform.

Ore 16.22 - C'è anche un prete della Chiesa ortodossa ucraina nel nuovo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina. Si tratta del rettore della Cattedrale della Santissima Trinità a Odessa, padre Vasyl Vyrozub. Il prete - ricorda l'agenzia Risu - era stato catturato il 27 febbraio scorso insieme ad altri membri della missione di salvataggio sull'Isola dei serpenti, sul Mar Nero. Da allora, il sacerdote cappellano è stato prigioniero dei russi con l'accusa di spionaggio, e avrebbe subito torture morali e fisiche.

Ore 15:28 - «The Italian Sea Group comunica che la Guardia di Finanza di Massa Carrara ha dato esecuzione al Decreto di congelamento di risorse economiche del 06 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato disposto il congelamento dell'imbarcazione Sherazade IMO 9809980». Lo annuncia la società di nautica di lusso in una nota in cui sottolinea che ciò «non genererà alcun impatto su tutte le proprie attività che procederanno regolarmente» e che «continuerà a collaborare con le autorità».

Ore 14.44 - Attacchi missilistici sul territorio della regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale. A riferirlo a 'Ukrainska Pravdà è il portavoce del servizio di guardia di frontiera dello Stato Andriy Demchenko. Questo pomeriggio, riferisce, aerei russi che arrivavano dalla Federazione Russa hanno effettuato due attacchi missilistici e lanciato una bomba sul territorio ucraino«. Le guardie di frontiera ucraine che prestavano servizio in quell'area sono riuscite a ripararsi.

Ore 14:34 - Appello del Programma alimentare mondiale (Pam ) per la riapertura dei porti dell'Ucraina per scongiurare l'incombente minaccia di carestia: «i porti nella zona di Odessa, nel sud dell'Ucraina, devono essere riaperti con urgenza per evitare che la crisi globale della fame sfugga al controllo», si legge sul sito istituzionale del Pam. «I silos di grano dell'Ucraina sono pieni. I porti sul Mar Nero sono bloccati, lasciando milioni di tonnellate di grano intrappolate in silos a terra o su navi che non possono muoversi». In precedenza la Fao ha affermato che 25 milioni di tonnellate di grano sono bloccati in Ucraina.

Ore 14:01 - Gli Stati Uniti «partecipano alle ostilità in Ucraina». Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram dove aggiunge: «Non si tratta solo della fornitura di armi e attrezzature, Washington coordina e sviluppa le operazioni militari» per conto del «regime nazista di Kiev», «partecipando così direttamente alle ostilità contro il nostro Paese». Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani.

Ore 14:07- La Russia ha lanciato 4 missili sull'Oblast di Odessa. Lo riporta il Kyiv Independent, citando il consiglio comunale di Odessa, secondo il quale alcune infrastrutture sono state danneggiate ma finora non sono state segnalate vittime.

Ore 13.10 - Una nave russa di classe Serna, imbarcazione da sbarco con sistema a cavità aerea costruita per la Marina russa sarebbe stata colpita e distrutta da unità ucraine nelle acque del Mar Nero, vicino all'isola di Snake. Lo scrive l'Ukrainska Pravda riportando i messaggi social del Comando operativo Sud di Kiev, dell'amministrazione militare di Odessa e le affermazioni del capo del Centro di coordinamento congiunto per le forze di sicurezza e di difesa dell'Ucraina meridionale Natalia Humeniuk. Non sono stati però forniti particolari sull'operazione, né quando l'attacco sarebbe avvenuto.

Ore 12.14 - «Sono particolarmente scandalizzato in questo momento dall'atteggiamento dell'Ungheria di Orban, mette il suo veto rispetto alle sanzioni e si pone come chiaro ed esplicito alleato di Putin». Così il segretario del Pd Enrico Letta. «Io penso che un unico paese europeo che blocchi le sanzioni sia un fatto gravissimo - ha ribadito Letta parlando con i giornalisti a Siena - La responsabilità che Orban si sta prendendo è enorme, fortissima, noi la dobbiamo assolutamente biasimare ed essere su un'altra lunghezza d'onda». «Unità dell'Europa per sanzioni nette, dure per arrivare alla pace», ha concluso.

Ore 12.05 - Quattro esplosioni hanno colpito nelle prime ore di oggi una zona vicino al villaggio di Varancau, in Transnistria: lo ha reso noto il ministero dell'Interno della regione separatista filorussa della Moldavia al confine con l'Ucraina, secondo quanto riporta Interfax. Almeno due droni, ha precisato, hanno sorvolato una unità militare a Varancau. Il mese scorso sono state lanciate granate contro il ministero per la Sicurezza statale dell'autoproclamata capitale della Transnistria, Tiraspol, sono state distrutte antenne di trasmissione della radio russa e un'unità militare vicino a Tiraspol è stata colpita.

Ore 11.21 - Altre 50 persone sono state evacuate oggi dell'acciaieria Azovstal di Mariupol: lo rende noto il quartier generale della difesa territoriale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), secondo quanto riporta Interfax. «Cinquanta persone sono state evacuate oggi dall'acciaieria Azovstal a Mariupol», ha annunciato questa mattina il quartier generale: «Il numero di civili evacuati dal territorio dell'impianto metallurgico ha raggiunto 176 persone», ha aggiunto. Ieri erano stati evacuati dall'acciaieria 50 civili.

Ore 10.51 - Le forze armate ucraine stanno allargando la controffensiva nella regione orientale di Kharkiv e potrebbero così allentare la pressione dell'esercito russo su quel quadrante. Non solo: le unità di Kiev hanno ripreso sotto il loro controllo diversi insediamenti a nord e ad est di Kharkiv, riducendo la capacità russa di minacciare il centro regionale. Lo scrivono in un rapporto gli analisti del think-tank militare Usa American Institute for War Studies. «Questa operazione ucraina sta diventando una controffensiva di successo e più ampia, in contrasto con i contrattacchi locali che le forze ucraine hanno condotto durante la guerra per impadronirsi di territori chiave e contrastare le operazioni offensive della Russia», affermano gli analisti.

It is hard to believe that only few months ago there were kindergartens, where dozens of children were learning and making fun.



📍Makariv village, #Kyiv Region



📸 mpalinchakphoto (Instagram)#StandWithUkraine️#ArmUkraineNow pic.twitter.com/LuN59cg8LJ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 7, 2022

Ore 9.48 - L'intelligence tedesca si aspetta possibili manifestazioni pro Russia in Germania il prossimo nove maggio, giorno in cui la Russia commemora la vittoria sovietica sui nazisti. «È una data ideale per essere usata dalla propaganda russa», ha dichiarato il capo dell'agenzia di intelligence interna, Thomas Haldenwang, in un'intervista che sarà pubblicata domani da Die Welt. «Il nove maggio ci aspettiamo attività pro Russia come sfilate di auto e dimostrazioni in tutta la Germania, probabilmente anche l'esposizione della lettera Z, diventata il simbolo dell'invasione russa dell'Ucraina», ha detto Haldenwang, secondo quanto anticipato dalla Dpa.

Ore 9.31 - La guerra in Ucraina sta entrando in una «fase decisiva», ma la Nato non vede in questo momento una escalation tra Mosca e l'Alleanza Atlantica: lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nel corso di un'intervista ad Al Jazeera.

Ore 9.16 - «Chiedo a tutti i nostri cittadini, specie in questi giorni, di non ignorare le sirene antiaeree. Per favore, si tratta della tua vita, della vita dei tuoi figli. Inoltre, attenetevi rigorosamente all'ordine pubblico e alle norme sul coprifuoco nelle città e nelle comunità». È l'appello su Telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista del 9 maggio, Giorno della Vittoria per la Russia che si teme possa celebrarlo quest'anno con azioni in Ucraina.

Ore 9.04 - Le forze ucraine hanno distrutto almeno uno dei più sofisticati carri armati russi, il T-90M: lo riporta oggi l'intelligence britannica sottolineando che il conflitto sta infliggendo pesanti perdite ad alcune delle unità più capaci dell'esercito russo e Mosca impiegherà molto tempo per ricostituire le sue forze armate dopo il conflitto. Nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina pubblicato dal ministero della Difesa di Londra, l'intelligence spiega che il T-90M è stato introdotto nel 2016 e che circa 100 unità sono attualmente in servizio. Sarà particolarmente difficile per la Russia rimpiazzare equipaggiamenti sofisticati come il carro armato T-90Ma causa delle sanzioni occidentali che limitano l'accesso della Russia a importanti componenti microelettronici.

Ore 8.55 - Distrutto nella notte da un bombardamento russo il Museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di Kharkiv. Lo ha reso noto su Facebook il capo della comunità di Zolochiv, Viktor Kovalenko, ripreso dai media ucraini. Un missile ha colpito il tetto dell'edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali del museo. Il figlio del direttore del museo che era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite. Nella tenuta diventata poi un museo lavorò per gli ultimi anni della sua vita e fu sepolto Hryhoriy Skovoroda, filosofo del '700 di origine cosacca ucraina che visse e lavorò nell'Impero russo. Fu anche poeta, insegnante e compositore di musica liturgica. L'opera di Skovoroda ha contribuito al patrimonio culturale sia dell'odierna Ucraina che della Russia, scrive Wikipedia nella pagina a lui dedicata, entrambi i Paesi lo rivendicano come un figlio nativo.

Ore 8.20 - Le forze russe hanno sparato ieri su una colonna di 15 auto di civili che scappavano da una città occupata da Mosca nella regione di Kharkiv (est), uccidendo almeno quattro persone: lo riporta l'agenzia Unian. Le auto avevano lasciato la città di Volchansk, nel distretto di Chuguevsky, e sono state attaccate vicino alla città di Stary Saltov, a circa 30 km a sud. La polizia ucraina ha trovato sei auto danneggiate e quattro corpi bruciati.

Ore 8.11 - L'esercito ucraino ha affermato che le forze russe hanno iniziato a far saltare in aria i ponti per rallentare una controffensiva ucraina nel nord-est. Nel suo ultimo aggiornamento, lo stato maggiore di Kiev ha reso noto che nell'area di Tsyrkuny e Rusky Tyshky, a est di Kharkiv, «gli occupanti hanno fatto saltare in aria tre ponti stradali per rallentare le azioni di controffensiva delle forze di difesa». Nelle ultime due settimane, le truppe ucraine hanno riconquistato un certo numero di villaggi a nord e ad est di Kharkiv, rendendo più difficile per i russi usare l'artiglieria contro la città e minacciando di interdire le linee di rifornimento russe per le forze che combattono a Donetsk e Luhansk. Kharkiv è vicino al confine russo ed è stata una delle prime città a subire attacchi russi.

Russia seemed to have enough ships in the Black Sea to overwhelm Ukraine’s defences. But in late February Turkey prevented Russia from sending new warships https://t.co/ssQSLOl22A — The Economist (@TheEconomist) May 7, 2022

Ore 8.02 - «Stiamo lavorando a opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari che rimangono nell'Azovastal». Lo detto Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato la notte scorsa, in cui, senza fornire dettagli, che «mediatori influenti, Stati influenti» sono coinvolti in queste opzioni. Finora, nelle precedenti evacuazioni dell'acciaieria che da giorni è sotto l'attacco dei russi che vogliono conquistare l'ultimo baluardo della resistenza ucraina a Mariupol, sono usciti sono civili, in maggioranza donne, bambini ed anziani.

Ore 6.59 - Le forze ucraine hanno respinto ieri otto attacchi russi e hanno abbattuto almeno 14 droni dell'esercito di Mosca: lo riporta l'agenzia Ukrinform. Inoltre, secondo l'ufficio stampa dell'Operazione delle forze congiunte, sono stati distrutti tre carri armati russi, oltre a otto sistemi di artiglieria, sette veicoli corazzati da combattimento, tre unità di equipaggiamento speciale e un veicolo.

Ore 05.58 - Peskov: la Polonia potrebbe essere fonte di minacce Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha puntato il dito sulla «retorica ostile» delle autorità polacche e ha affermato che Varsavia potrebbe essere una «fonte di minacce». Lo riporta Reuters.

Ore 05.52 - Odessa, coprifuoco il 9 maggio Il coprifuoco è stato annunciato nella provincia di Odessa per il 9 maggio, giorno in cui si festeggia la vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, per l’«alto rischio» che i russi bombardino la città in quella data. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il coprifuoco rimarrà in vigore dalle 17 di domenica 8 maggio alle 5 di martedì 10.

Ore 5.01 - Ammonta a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato da Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3 — President Biden (@POTUS) May 6, 2022

Ore 4.46 - L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero «sulle posizioni del 23 febbraio», ha detto il presidente Zelensky, lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014.

