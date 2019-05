Il gigante cinese della telefonia non avrà più accesso agli aggiornamenti di Android, con gli utenti che rischiano improvvisamente di non poter usare sui propri smartphone le applicazioni e i servizi della casa di Mountain View: da Gmail a YouTube, passando per Google Maps e Google Play. Ma, come in un effetto domino, tutti i principali fornitori Usa del gigante di Shenzhen lo hanno presto scaricato al pari di Google: niente più chip, microchip, modem e altre componenti tecnologiche arriveranno in Cina da big come Intel, Qualcomm e Broadcom.

rompe conÈ l'inevitabile conseguenza dell'editto di Donald Trump, la pubblicazione di quella Entity List che giorni fa ha di fatto messo al bando Huawei e altre società tecnologiche cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Perché l'accusa nemmeno tanto velata è quella di un forte rischio di spionaggio da parte di Pechino attraverso le sue aziende hi-tech.Queste ultime sono quindi finite nella lista nera con cui l'amministrazione statunitense indica ai fornitori americani di componenti o di servizi le entità con cui è vietato fare affari, salvo autorizzazione governativa. Praticamente impossibile per Google e gli altri ignorare la linea dettata dalla Casa Bianca. E le Borse mondiali non l'hanno presa bene, in calo dall'Europa a New York sotto il peso dei titoli tecnologici. Per Huawei è un colpo durissimo.La decisone di Google potrebbe aver azionato quello che qualcuno a Wall Street chiama 'kill switch': è l'interruttore sulle ambizioni globali del colosso cinese che si spegne, mandando in fumo le aspirazioni di superare entro il 2020 Samsung come primo produttore mondiale di smartphone. Ma allontanando soprattutto il sogno di Huawei di diventare protagonista assoluta su scala mondiale nello sviluppo delle reti di nuova generazione 5G.