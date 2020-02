continua la quarantena per le 20 persone che sono state contatti primari dei due coniugi cinesi», ovvero la comitiva di turisti cinesi della quale facevano parete la coppia di cinesi ricoverata.

Allo Spallanzani «sono stati valutati, ad oggi, 58 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 46, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Tredici pazienti sono tuttora ricoverati. Tre - è specificato - sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 9 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato. Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici».