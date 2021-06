Covid, zero morti nel Regno Unito: è la prima volta da inizio pandemia

La Gran Bretagna non ha registrato nuovi morti da Covid. È la prima volta che accade dal marzo del 2020. I contagi sono in lievi discesa: 3.165 contro i 3300 di ieri. I test anti Covid effettuati si attestano intorno a 600.000. Sono state vaccinate circa ad oggi nel Regno Unito con la prima dose circa 39,5 milioni di persone mentre hanno ricevuto la seconda 25,7 milioni di cittadini britannici. Restano tuttavia sotto stretta osservazione del Governo britannico le aree che si sono rivelate focolai della variante indiana: quindi la città di Bolton e altre due zone limitrofe site sempre nel Nordovest del paese.

Immunizzare più velocemente

Per ora sulle riaperture ci si interroga e la data potrebbe slittare dal 21 giugno. Nonostante il successo della campagna vaccinale il Regno Unito rimane ancora «vulnerabile» al Covid ed è necessario correre per l'immunizzazione. Adam Finn, uno degli scienziati del Joint Committee on Vaccination and Immunisation ha sottolineato che «l'idea che il lavoro sia stato completato è sbagliata. Ci sono ancora un sacco di persone che non hanno avuto l'infezione dal virus, né sono ancora state immunizzate ed è per questo che al momento siamo in una posizione vulnerabile».

Bolton, cominciano a calare i casi nell'epicentro della variante

L'aumento dei casi di Covid-19 a Bolton, epicentro della variante indiana nel nord-ovest dell'Inghilterra , sta rallentando. Il tasso di contagio negli ultimi sette giorni è attualmente di 386,7 casi per 100.000, in calo rispetto ai 452,8 del 21 maggio, suggerendo che il recente aumento dei casi nella città, guidato dalla diffusione della variante indiana del coronavirus, potrebbe aver raggiunto il picco. Bolton confina con Blackburn e Darwen che avevano registrato circa 361 casi. Il merito di questo calo è dovuto al monitoraggio, all'aumento di test anti-covid nella zona e alla velocizzazione del ciclo vaccinale. La dottoressa Helen Wall, responsabile senior del programma di vaccinazione contro il Covid a Bolton, ha dichiarato alla BBC Breakfast: «Sono lieta di segnalare che le cose stanno iniziando a rallentare in termini di aumento dei casi di Covid qui, ma non possiamo davvero riposarci su questo». Il dottor Wall ha affermato che i contagi ora sono limitati ad una fascia giovane della popolazione e che il crollo dell'età media ha aiutato nel contenimento.

Covid, Min.Salute: anche in zona bianca nei ristoranti obbligo dei tavoli da max 4 persone

La Scozia cosa farà?

In Scozia le restrizioni anti-Covid potrebbero non essere ulteriormente allentate dalla prossima settimana nelle zone dove il virus è maggiormente presente aumento. A renderlo noto è stato il segretario alla salute, mentre per il passaggio in zone a rischio moderata si dovrà attendere il 7 giugno tuttavia, secondo Humza Yousaf , ciò potrebbe non essere possibile per le aree in cui i casi di coronavirus stanno aumentando. Parlando al programma Good Morning Scotland della BBC, Yousaf ha dichiarato: «Manterremo alta l'attenzione, il paese sarà comunque diviso in zone a seconda dei test che risultano positivi». La città di Glasgow in particolare rimane in stato d'allerta maggiore.

Toscana, 2 milioni di vaccinati. Ora Giani apre ai matrimoni: «Da domani dosi agli sposi»

La posizione della Francia: «Motivi validi per andare in Uk»

I viaggiatori dal Regno Unito dovranno fornire "validi motivi" per entrare in Francia da lunedì, sarà questa la misura adottata per prevenire la diffusione possibile della variante indiana oltrealpe. I viaggi in Francia dal Regno Unito saranno consentiti solo ai cittadini europei , ai residenti francesi o a coloro che viaggiano per motivi essenziali. Coloro che possono effettuare il viaggio devono sottoporsi obbligatoriamente al test Covid prima della partenza e mettersi in quarantena per sette giorni all'arrivo. Mercoledì scorso , il portavoce ufficiale del governo francese, Gabriel Attal, ha detto che c'era necessità di stare maggiormente attenti con la diffusione della variante, aggiungendo che la Germania aveva già imposto controlli rigorosi sui visitatori dalla Gran Bretagna e che la Francia avrebbe presto dovuto adottare misure simili.

Vaccino Sinovac «sicuro ed efficace». L'Oms autorizza il farmaco cinese

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA