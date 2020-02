Domenica 2 Febbraio 2020, 11:58

Una tragedia nella tragedia in. Un malato contagiato dal coronavirus si è suicidato a Wuhan , impiccandosi a un cavalcavia. Lo riferisce France24, precisando che l'uomo non sarebbe stato accolto in un ospedale e avrebbe deciso l'estremo gesto per non tornare a casa e contagiare la famiglia.LEGGI ANCHE --> Coronavirus isolato all'Istituto Spallanzani di Roma, Speranza: «Ora più facile trattarlo»