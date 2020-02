Coronavirus, diretta: crollo delle Borse mentre cresce il numero dei guariti

, stamani si registra il crollo delle Borse asiatiche mentre l'Italia prova a ripartire forte del numero delle persone guarite, che sale a 45. riaprono i siti, su tutti il Duomo di Milano, e Lombardia e Veneto si accingono a riaprire le scuole all'inizio della prossima settimana, insieme alle Marche su decreto del Tar. Il ministtro degli Esteri Luigi Di Maio fa il punto della situazione in Italia, sostenendo che sia coinvolto dall'epidemia solo lo 0,1% dei Comuni, mentre le persone in quarantena sono lo 0,089% della popolazione totale. Dal Sacco di Milano l'annuncio che il ceppo italiano del virus è stato isolato, mentre i coniugi cinesi che erano stati ricoverati a Roma sono guariti e ringraziano i medici italiani.

BORSE ASIATICHE IN PROFONDO ROSSO: PERDITE OLTRE 3%

Tremano le Borse asiatiche, con perdite che arrivano a superare il 3% a circa metà seduta. Pesano la diffusione del coronavirus in Giappone e il giovedì nero per Wall Street, con il Dow Jones e lo S&P 500 che hanno registrano in termini di punti il calo maggiore della storia. Il Dow Jones ha chiuso la seduta perdendo 1.191,08 punti portando a oltre 3.200 punti le perdite della settimana. Lo S&P 500 ha perso nella seduta 137,64 punti.





SHANGHAI (-2,84%) E SHENZHEN (-3,60%)

Le Borse cinesi ampliano le perdite e crollano sui timori dell'epidemia del coronavirus: l'indice Composite di Shanghai cede il 2,84%, a 2.906,36 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 3,60%, a quota 1.826,84. Le Borse cinesi ampliano le perdite e crollano sui timori dell'epidemia del coronavirus: l'indice Composite di Shanghai cede il 2,84%, a 2.906,36 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 3,60%, a quota 1.826,84.





CINA, ALTRI 44 MORTI E 327 NUOVI CASI

Dei 44 nuovi morti annunciati, 41 sono relativi all'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia, due a Pechino e uno allo Xinjiang. I casi sospetti si sono attestati a 452, quelli critici si sono ridotti di 394 unità, a quota 7.952. Alla fine di giovedì, i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali sono risultati 3.622, portando il totale a 36.117, secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc). I casi di infezione confermati a livello globale sono saliti a 78.824, comprensivi di 2.788 decessi. La Commissione ha aggiunto 2.308 persone alla voce dei soggetti a rischio, mentre sono 656.054 quelle venute a contatto a vario titolo con contagiati certi. Sono 10.525 le persone dimesse dal periodo di osservazione medica e sono 65.225 quelle che invece vi sono ancora sottoposte.

Intanto al sesto giorno dal primo italiano positivo al Coronavirus, cambia la strategia di rilevazione: i tamponi saranno somministrati solo a chi mostra sintomi. Intanto, oggi si registra la dodicesima vittima, la prima in Emilia Romagna, e il primo caso in Puglia (un residente di Taranto proveniente da Codogno). Non sono stati individuati al momento nuovi focolai. Otto i minori con Covid-19, sette in Lombardia ed uno in Veneto.

Una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus. Lo ha detto lui stesso in una video diretta Facebook. Si tratta - ha spiegato il presidente - «di una persona con cui lavoro costantemente, che io stimo tantissimo, una persona bravissima». «Per tutto ciò - ha proseguito Fontana - anche noi che facciamo parte della stessa squadra e tutti quelli che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando dell'emergenza siamo stati sottoposti al test. La notizia è positiva: io per ora non ho contratto alcun tipo di intenzione e nessuno di quelli che sono stati sottoposti all'esame l'ha contratto. Quindi possiamo continuare a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo per cercare di contenere questo virus. Per due settimane, a ogni modo, continuerà a lavorare in isolamento

«Oggi ho già passato tutta la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se mai dovessi positivizzarmi, possa essere da me a sua volta contagiato», spiega ancora Fontana. «Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi - aggiunge indossando in un video su Facebook la mascherina - Sono sempre io e sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione». «Io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo - conclude - perché sono convinto che con l'impegno che stiamo mettendo noi e stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo».

Sono due i focolai e nessuna prova del paziente zero

, ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza durante un'informativa urgente alla Camera sull'epidemia di Coronavirus. «I primi riscontri dimostrano che ci sono stati due focolai, uno più vasto in Lombardia, uno in Veneto e da questi derivano gli altri casi». Il nuovo coronavirus «ci preoccupa perché ad un tasso basso di letalità corrisponde un tasso alto di contagio che potrebbe colpire la popolazione più debole e anziani e sovraccaricare i presidi sanitari, quindi bisogna limitare la diffusione del contagi e l'isolamento dei contagiati è l'unica strada che garantisce la riduzione della diffusione virus». Nella «stragrande maggioranza dei casi il coronavirus comporta sintomi molto lievi».







Campania

Scuole chiuse in Campania. È quanto prevede un'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tre giorni a partire da domani 27 febbraio per consentire interventi di disinfestazione straordinaria in relazione all'emergenza coronavirus. L'ordinanza del governatore campano in materia di ulteriori misure di prevenzione dell'emergenza coronavirus prende atto sia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale sia del decreto legge del 23 febbraio, approvato in serata alla Camera, in materia di gestione e contenimento dell'epidemia. Il provvedimento «ordina la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore e universitarie, fatto salve quelle svolte a distanza».



Roma, fino al 90% di cancellazioni. Le associazioni di categoria Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio e Fiavet Lazio, «sono estremamente preoccupate per e ripercussioni sull'economia del comparto turistico del Lazio e in primis su Roma». In una nota congiunta sul Coronavirus lanciano l'allarme parlando di «cancellazioni che arrivano al 90% per il mese di marzo, altissime percentuali sulle prenotazioni fino a giugno nonché» di «un crollo delle prenotazioni fino al 60%».



«La crisi delle agenzie di viaggi che nel Lazio sono circa 2000 imprese, è aggravata», secondo le associazioni, anche «dalla chiusura di alcune frontiere e alla messa in quarantena per i nostri connazionali all'estero e quindi anche per l'outgoing: non solo si registrano cancellazioni per le partenze immediate ma anche per quelle dei mesi successivi oltre a un forte stallo delle prenotazioni future. Grande preoccupazione è data anche dalla cancellazione dei numerosi eventi e congressi e delle gite scolastiche».



Assoturismo Roma e Lazio e Fiavet Lazio chiedono a Regione e Governo «un intervento immediato e concreto a sostegno e mantenimento delle imprese e dei posti di lavoro». Tra le richieste: «Accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga senza un numero minimo di partecipanti, solidarietà)» e «riduzione Irap». Inoltre Assoviaggi e Fiavet Lazio in accordo con Assohotel-Confesercenti, «chiedono ai sindaci dei Comuni del Lazio ove è istituita la tassa di soggiorno, e al sindaco di Roma Virginia Raggi di stornare una parte dell'incasso della tassa di soggiorno e di accesso dei Pullman Turistici a sostegno delle imprese della filiera turistica».



Crollo di passeggeri negli scali del nord-est. Gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona subiscono gli effetti del crollo del turismo e della crisi legata al coronavirus, con percentuali in forte riduzione rispetto agli stessi giorni di febbraio dell'anno precedente. Nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio, al Marco Polo di Venezia il numero di passeggeri è diminuito rispettivamente del 18,7% e del 24%, il numero di voli ha avuto in entrambi i giorni una contrazione del 7%. L'aeroporto Canova di Treviso ha registrato una flessione dei passeggeri di oltre il 30%, mentre al Catullo di Verona i passeggeri sono scesi del 14% lunedì e del 36% martedì.



Voli British cancellati. La British Airways ha deciso di cancellare 22 voli per Milano, previsti fra oggi e l'11 marzo, a causa della mancanza di prenotazioni legata al diffondersi dell'allarme internazionale sui casi di coronavirus in Italia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando fonti della stessa compagnia di bandiera britannica. Il governo del Regno Unito ha peraltro confermato proprio oggi di non voler imporre alcun provvedimento di stop dei collegamenti aerei con l'Italia, ritenendola una misura controproducente in termini di sicurezza.



La fuga delle Università Usa. Almeno cinque università americane hanno cancellato i programmi di studio in Italia di studio per l'epidemia di coronavirus. L'elenco comprende la Elon University, la Fairfield University, la Florida International University, la New York University e la Syracuse University, quasi tutte con programmi a Firenze. Lo riferisce la Cnn.



Primo caso in Romania

Primo caso di coronavirus in Romania. È stato trovato infatti positivo ai test un paziente di Priguria, provincia di Gorj, nel sudovest del paese balcanico. Secondo quanto riportato dall'agenzia Mediafax, il 'paziente zerò ha 20 anni e lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano. Il capo del dipartimento per le situazioni di emergenza (Dsu) romeno Raed Arafat ha dichiarato che l'uomo sarà tenuto in quarantena nella propria casa assieme ai suoi sette familiari.



L'appello di Confindustria. Confindustria chiede che ci sia «un continuo confronto» per arrivare a «decisioni efficaci e condivise per il sostegno alle attività produttive che stanno già subendo ripercussioni molto negative legate all'epidemia». E sulle misure già adottate avverte: si tratta «solo di primi provvedimenti di sostegno che andranno accompagnati da ulteriori e più ampie misure per fronteggiare le conseguenze derivanti dal Coronavirus sul sistema produttivo del Paese»; servono misure di sostegno «anche al di fuori della cosiddetta zona rossa».

Codogno, il paziente 1 rifiutò il ricovero. Sequestrate cartelle cliniche. Il paziente 'caso 1', quando si è presentato per la prima volta al pronto soccorso di Codogno, «è stato sottoposto agli accertamenti necessari e a terapia. Tuttavia decideva di tornare a casa nonostante la proposta prudenziale di ricovero». Lo spiega in una nota Massimo Lombardo, direttore generale della Asst di Lodi, da cui dipende anche l'ospedale di Codogno. Intanto i carabinieri del Nas di Piacenza, su disposizione della procura di Lodi, hanno sequestrato all'ospedale di Codogno le cartelle cliniche del paziente. Lo si apprende da fonti vicine alle indagini. L'ispezione si è svolta anche negli uffici della Asst di Lodi. Il fascicolo aperto nelle scorse ore dai magistrati lodigiani, secondo quanto si apprende, è al momento a carico di ignoti.

virus. Sette in Lombardia e uno in ono otto in tutto i minorenni risultati positivi alin

. Due sono già stati dimessi. L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. La maggior parte sono legati alla cosiddetta zona rossa dove ora vige il divieto di ingresso e di uscita. Si tratta di una bambina di 4 anni di Castiglione d'Adda ricoverata al San Matteo, di un 15 enne ricoverato a Seriate (Bergamo) e due ragazzini di 10 anni di Soresina (Cremona) e di San Rocco al porto (Lodi) già tornati a casa. Positivo nei giorni scorsi anche un 17enne della Valtellina che frequenta l'istituto Tosi di Codogno e successivamente anche un suo compagno di scuola della provincia di Sondrio.



Una bambina di otto anni è risultata positiva al test Coronavirus in Veneto, nel focolaio di Limena, in provincia di Padova. Lo si è appreso da fonti della Regione Veneto. La piccola è residente in un paese del padovano ed è asintomatica. Da quanto si è appreso, secondo le procedure, anche i suoi compagni di scuola verranno ora sottoposti al tampone. Si tratta del settimo minore contagiato, gli altri 6 sono stati rilevati in Lombardia. Gallera ha ricordato che comunque il





Mamma positiva partorisce, il bimbo è sano. Una mamma positiva al coronavirus ha partorito a Piacenza senza problemi e il bambino è risultato negativo al contagio. A dirlo l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi. La madre viene dalla Lombardia.



Coronavirus, positiva partorisce a Piacenza: il neonato è negativo Una mamma positiva al coronavirus ha partorito a Piacenza senza problemi e il bambino è risultato negativo al contagio. A dirlo l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi. La madre viene dalla Lombardia.



Veneto: dimesso il secondo paziente. La giornata di oggi fa registrare in Veneto la buona notizia della seconda dimissione di un paziente affetto da coronavirus, ricoverato nei giorni scorsi all'Azienda Ospedaliera di Padova. La persona in questione fa parte del cluster di Vò Euganeo ed era risultata positiva al test il 22 febbraio scorso. Dopo la dimissione, il paziente è stato posto in isolamento a casa.



Iran, il dissidente: «ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie».

«Oltre mille morti, decine di migliaia di contagiati» dal coronavirus e poi assenza di medicinali e sistema dei tamponi «inesistente» a causa delle sanzioni. Questa è la situazione in Iran raccontata all'Adnkronos da Taher Djafarizad, dissidente iraniano e presidente dell'associazione 'Neda Day'. Una versione smentita seccamente dall'ufficio stampa dell'ambasciata della Repubblica islamica a Roma che parla di «fake news», di «bugie assolute» ed invita ad attenersi solo alle comunicazioni «ufficiali» del governo Teheran, il cui ultimo bilancio parla di 19 morti. L'ultima vittima sarebbe un'infermiera 25enne di Lahijan, vicino al Mar Caspio. Sull'emergenza coronavirus in Iran è in corso una battaglia a colpi di informazione, anzi di disinformazione, spiegano da Teheran, facendo notare che nel campo dell'opposizione c'è chi vuole ingigantire la situazione.



Piemonte, due falsi positivi. In Piemonte due dei tre casi positivi al test del Coronavirus erano dei «falsi positivi», al momento quindi esiste un solo paziente positivo al tampone. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. La «falsa positività» riguarda la coppia di Cumiana (Torino). «La positività riscontrata nei primi test - ha detto Icardi - non è stata confermata dagli esami di controllo. È una grande notizia, in Piemonte abbiamo un solo caso di positività accertata, quella del paziente ricoverato all'Amedeo di Savoia».



Spallanzani:

«Il cittadino cinese potrebbe essere addirittura dimissibile. Valuterà il primario quando dimetterli». Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in merito alla guarigione della coppia di cinesi ricoverati nell'istituto. «Tre pazienti positivi e tre pazienti guariti. Diamo un messaggio di ottimismo e certezza: si guarisce da questa malattia», spiega il direttore. «Siamo soddisfatti di aver accolto e curato questi pazienti» ha aggiunto. «Per l'italiano abbiamo utilizzato un solo farmaco mentre per i cinesi, quando la situazione si è complicata, abbiamo usato un mix di farmaci, uno arrivato dall'estero», hanno detto i medici dello Spallanzani, in merito alla coppia di cinesi guarita.



Farnesina: risposta Italia tempestiva. La risposta che l'Italia sta dando all'emergenza coronavirus «è stata tempestiva, come ci è stato riconosciuto anche da Oms e Ue, ed è stata improntata alla massima trasparenza e chiarezza nei confronti della comunità nazionale e dei partner internazionali». Lo sottolinea la Farnesina notando tuttavia «la preoccupante proliferazione di notizie inaccurate ed allarmistiche sulla situazione sanitaria nel nostro Paese che non rispecchiano la realtà di un fenomeno di contagio che rimane significativamente circoscritto ad alcune piccole aree ristrette a poche Regioni».



Diecimila tamponi effettuati in Italia. In Italia «sono stati eseguiti oltre 10mila test per la rilevazione del nuovo coronavirus, contro i meno di mille in Germania e Francia». Lo afferma all'ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e membro italiano all'Oms. Ciò «si spiega con il fatto che alcune Regioni non hanno inizialmente seguito le linee guida basate sulla evidenza scientifica che prevedevano il test solo a soggetti sintomatici con 'fattori di rischiò legati a provenienza e contatti avuti. Alcune Regioni hanno esteso i test e ciò ha generato una sovrastima dei casi».



Allerta su nave da crociera, sbarco rifiutato. La nave da crociera Msc Meraviglia, con 4.500 passeggeri e 1.600 membri di equipaggio, si è vista rifiutare il permesso di attracco in Giamaica e alle Isole Cayman, dopo aver riportato un caso di influenza a bordo. Secondo quanto riporta il New York Times, la Msc Meraviglia è giunta da Miami a Ocho Rios, in Giamaica, martedì mattina.



Coronavirus, nave da crociera Msc rifiutata da Giamaica e Isole Cayman: caso di infuenza a bordo La nave da crociera Msc Meraviglia, con 4.500 passeggeri e 1.600 membri di equipaggio, si è vista rifiutare il permesso di attracco in Giamaica e alle Isole Cayman, dopo aver riportato un caso di influenza a bordo. Secondo quanto riporta il New York Times, la Msc Meraviglia è giunta da Miami a Ocho Rios, in Giamaica, martedì mattina.

Austria, donna morta di Carinzia: 13 persone controllate. A Bad Kleinkirchheim in Carinzia, dove era morta la donna di Udine, sospettata in un primo momento di essere affetta dal coronavirus, 13 persone alloggiate nel residence, in cui si trovava la donna, erano state isolate e sottoposte a controlli. Erano anche stati ricostruiti i contatti che la donna, in Carinzia da venerdì, poteva aver avuto nei suoi ultimi giorni di vita. Ora, cessato l'allarme, la vita in Carinzia ha ripreso il suo solito ritmo. Il governatore Peter Kaiser e l'assessora alla salute Beate Prettner (entrambi Spoe) hanno lodato l'operato di tutti gli addetti, mettendo in rilievo l'ottimo lavoro di rete fra le varie istituzioni, fa sapere l'Agenzia Apa. In Austria finora sono stati 321 i tamponi effettuati per sospetto di coronavirus. 23 sono le persone sottoposte a quarantena. A Vienna per precauzione era stata chiusa una scuola, ma il risultato negativo del test a cui era stata sottoposta un'insegnante ha fatto rientrare l'allarme. In Austria rimangono pertanto due i casi di coronavirus accertati. Si tratta di una coppietta di 24enni provenienti dalla Lombardia. La ragazza lavora alla reception di un hotel a Innsbruck.



Stato d'emergenza a San Francisco. San Francisco, la quarta città più grande d'America, dichiara lo stato di emergenza locale per il coronavirus, anche se non ha finora alcun caso. Lo ha annunciato la sindaca London Breed, spiegando che si tratta di una misura preventiva per rafforzare i preparativi e la consapevolezza in merito alla diffusione del virus, dopo il monito lanciato ieri dalle autorità sanitarie Usa. «Ogni giorno il virus si espande in nuove parti del mondo - ha detto la prima cittadina - stiamo adottando le misure necessarie per proteggere i cittadini di San Francisco». Al momento lo stato di emergenza sarà in vigore per una settimana.

La autorità sanitarie catalane hanno confermato un secondo caso di coronavirus a Barcellona, specificando che si tratta di un giovane di 22 anni che era stato a Milano tra il 22 ed il 25 febbraio. Il giovane, di nazionalità spagnola e residente nel capoluogo catalano, è ricoverato da ieri all'Hospital Clínic di Barcellona, è stato reso noto durante una conferenza stampa. Non vi sarebbero contatti tra questo caso e l'altro caso registrato a Barcellona, quello di una donna italiana di 36 anni. Mentre si stanno cercando tutti i contatti del giovane per far scattare l'isolamento domiciliare.

Carabinieri in isolamento a Codogno. A quanto apprende l'Adnkronos, in via precauzionale sono stati posti in isolamento domiciliare 18 carabinieri della Compagnia di Codogno. Il 17 febbraio scorso, in caserma, avevano partecipato a una riunione conviviale con un altro militare in congedo, risultato poi positivo al coronavirus. Appresa la positività al test del militare pensionato, con zelo e responsabilità, i carabinieri hanno segnalato l'episodio alle autorità competenti che, in via precauzionale, ne hanno disposto l'isolamento.

Marche chiedono di essere incluse nelle aree di contagio. «La Regione Marche chiede di essere annoverata tra le Regioni» coinvolte dal contagio Coronavirus con «Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria». È quanto scrive Stefano Bonaccini, presidente della conferenza delle Regioni, in una lettera che a quanto si è apprende è stata inviata ieri al governo, con le osservazioni dei governatori sul dpcm adottato per le aree coinvolte dal Coronavirus. «La Puglia ribadisce la necessità di una misura meno categorica» dello stop alle gite scolastiche.

Il primo francese morto nella notte in un ospedale di Parigi dopo essere stato infettato dal coronavirus era insegnante in una scuola di Crépy-en-Valois, nel dipartimento dell'Oise: è quanto riferisce il ministero francese dell'Istruzione. Secondo informazioni di Le Parisien confermate dal ministero, l'uomo non sarebbe mai stato in nessuna delle zone colpite dall'epidemia, tipo Cina o Italia. In precedenza in Francia era morto un cittadino cinese, un turista. In conferenza stampa, il direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Salute del dipartimento Hauts-de-France, Etienne Champion, ha riferito che non solo l'insegnante morto questa notte a Parigi, ma anche la seconda persona ricoverata in condizioni gravi ad Amiens, non si era recato in zone di «esposizione a rischio». Ed è «per questo che in un primo tempo non sono stati identificati come dei casi possibili di coronavirus».

Altri positivi nell'hotel di Alassio. In Liguria «i casi positivi sono cresciuti di 4 unità», «provengono tutti dall'albergo di Alassio» in isolamento. Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. «Sono ricoverati all'ospedale San Martino, alcuni dei quali hanno sintomi molto lievi, nelle prossime ore i sanitari decideranno le terapie», ha anche spiegato Toti.



Coronavirus Liguria, 6 casi: 5 in hotel di Alassio e uno a La Spezia



Parlamento eropeo: quarantena per eurodeputati da 4 regioni italiane. Rispettare una quarantena di 14 giorni: questa la raccomandazione rivolta dal questore dell'Europarlamento agli eurodeputati che negli ultimi 14 giorni hanno visitato le quattro Regioni italiane considerate a rischio (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto). Tali misure preventive sono raccomandate anche allo staff degli eurodeputati interessati. In Liguria «i casi positivi sono cresciuti di 4 unità», «provengono tutti dall'albergo di Alassio» in isolamento. Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. «Sono ricoverati all'ospedale San Martino, alcuni dei quali hanno sintomi molto lievi, nelle prossime ore i sanitari decideranno le terapie», ha anche spiegato Toti.

Riaprono i bar di Milano. Da oggi i bar di Milano e della Lombardia potranno restare aperti anche dopo le 18. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone. «I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande - si legge sul sito della Regione - non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio.

