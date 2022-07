Caos voli, i low cost non esisterannno più? Ecco perché è successo (e perché sono più a rischio cancellazione)

Addio voli low cost. Cancellazioni, ritardi e scioperi aumentano il prezzo da pagare per i viaggiatori. L'esca del biglietto che si paga meno non funziona più. Nate negli Stati Uniti nel 1971 con la Southwest Airlines, le compagnie a basso costo si sono diffuse a partire dagli anni Novanta in Europa grazie alla deregolamentazione. L'esplosione nel 2016. Con Ryanair che ha avuto quasi 117 milioni di passeggeri.

Voli low cost, biglietti sempre più cari

Il modello low-cost ha raggiunto i suoi limiti ed «è difficile andare oltre», sostiene Arnaud Feist, amministratore delegato dell'aeroporto Zaventem di Bruxelles, uno dei più colpiti dagli scioperi degli ultimi giorni. Alla fine, «i prezzi dei biglietti aumenteranno. È inevitabile». Anche il manager dietro questo modello è convinto: nei prossimi quattro o cinque anni i prezzi aumenteranno, il costo del biglietto era “diventato troppo basso”, ha detto al Financial Times l'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary. "Ogni volta che volo a Londra Stansted trovo assurdo che sia più costoso raggiungere il centro di Londra in treno che volare dall'Irlanda alla Gran Bretagna".

Il nodo salariale

La questione del personale è già stata discussa a lungo: il personale di Ryanair, dalla Spagna al Belgio, passando per l'Italia, ha annunciato una calda estate di scioperi per chiedere migliori stipendi e condizioni di lavoro. A loro si sono aggiunti anche i lavoratori di altre compagnie aeree low cost, come EasyJet: per tutti valeva lo stesso ragionamento: con la ripresa dei viaggi superando anche le migliori aspettative, le compagnie avrebbero potuto realizzare profitti giganteschi. È vero che c'è stata una pandemia e che il settore è stato tra quelli che hanno sofferto di più. Ma anche i lavoratori ne hanno pagato le conseguenze, e con l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie a livelli record, è giunto il momento di condividere la torta anche con loro. "I lavoratori non solo sono in una buona posizione, ma hanno buone ragioni per contrattare e chiedere salari più alti in questo contesto", ha detto al New York Times Laura Nurski, economista del lavoro presso Bruegel, un think tank di Bruxelles. "Le compagnie aeree cercano di offrire tariffe basse", ha detto. "Ma quando voli a buon mercato, il costo deriva dai salari o dalle condizioni delle persone che ci lavorano", spiega. Per Arnaud Feist, ci sono “situazioni sociali a volte molto difficili” nelle compagnie aeree low cost che non sono più sostenibili.

Errori di calcolo

Le cancellazioni degli ultimi mesi sono anche il risultato di quanto sta accadendo a terra, non solo tra l'equipaggio. E qui giocano un ruolo centrale anche le compagnie di bandiera, che nonostante i generosi aiuti statali ricevuti dai vari governi, hanno tagliato i costi a partire dagli stessi lavoratori. Prendiamo il caso di Lufthansa, il colosso tedesco: nel 2019 contava 138mila dipendenti tra cabina e terra, oggi ne ha 100mila. AirFrance ha anche ridotto di oltre 10.000 dipendenti. E lo stesso è avvenuto nel bosco delle società esterne che gestiscono i servizi aeroportuali, dai bagagli agli assegni. Buona parte delle cancellazioni registrate negli ultimi mesi, e di quelle già programmate per l'estate, sono dovute proprio al fatto che gli aeroporti non dispongono di personale sufficiente per gestire la nuova ondata di voli. La liberalizzazione dei servizi aeroportuali è stata utile per ridurre i costi e per facilitare la gestione di crisi come quella vissuta in questi due anni. Ma ora, è probabile che il prezzo della precarietà dei lavoratori aeroportuali sia alto.

Prezzi dei biglietti aumenteranno

Quello che sembra certo è che i prezzi dei biglietti aumenteranno sempre di più. Secondo O'Leary, l'aumento medio dei prezzi sarà compreso tra il 25% e il 50% nei prossimi anni. E a spingerli verso l'alto non saranno solo le pretese salariali dei lavoratori, ma anche i costi del carburante. Attualmente, compagnie come Ryanair risentono solo in minima parte dell'aumento dei costi energetici, e questo perché il prezzo del petrolio è stato negoziato prima dell'impennata degli ultimi mesi. Ma prima o poi anche questo nodo arriverà al culmine. Tanto più che l'UE, nel tentativo di spingere il settore dell'aviazione verso la transizione energetica, ha pianificato di aumentare le tasse ambientali. Per tutti questi motivi, l'era dei voli low cost sembra destinata a finire. E con esso, anche le abitudini di viaggio degli europei potrebbero cambiare. Non a caso, i tour operator stanno già rimodellando i loro pacchetti offrendo ai clienti le destinazioni più vicine da raggiungere in treno. O anche in macchina.

