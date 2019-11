Zara smentisce: niente birra gratis per i clienti che attendono lo shopping del partner

Sale d'attesa con birra gratis per chi aspetta lo shopping delle fidanzate

Lunedì 18 Novembre 2019, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa didi creare delle aree d'accoglienza con birra gratis per gli uomini che attendono le loro partner mentre fanno shopping,. È stata la stessa azienda spagnola di abbigliamento, tramite i propri vertici, ache aveva fatto esultare gli uomini abituati ad aspettare ore e ore che le proprie fidanzate decidano cosa acquistare (o le donne che attendono i propri fidanzati narcisi, in egual modo).Si trattava dunque di una, seppur circolata per giorni sui media internazionali: quando andrete nel negoziopiù vicino a casa vostra non aspettatevi dunque di essere accolti, di sedere su comodi divanetti e di dissetarvi con una birra fresca, perché non accadrà. Almeno fino a quando a qualche azienda concorrente, o ai vertici di Zara stessi, non salti in mente l'idea di ispirarsi a questa bufala per lanciare davvero un'idea del genere. Tra i clienti, in tanti ci sperano...