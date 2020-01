Woolrich, il freddo ha un'anima eco. L'Artic Parka Capsule in 3 modelli

Woolrich, il grande freddo va a braccetto con l’innovazione e con lo stile urbano. Il direttore creativo Andrea Canè presenta, per celebrare i 190 anni di Woolrich, l’Arctic Parka Capsule. Un’evoluzione dell’iconico Arctic Parka, decostruito e ridisegnato in tre diversi concept, Luxe, Tech ed Eco. L’Eco Parka, per esempio, è la rivisitazione del modello creato nel 1939 per la spedizione nell’Antartico dell’ammiraglio Richard E. Byrd. Questa versione è contraddistinta da cotone biologico al 100% e la sua particolare costruzione lo rende impermeabile e resistente al vento. La fodera è in poliestere riciclato al 100% e l’isolamento termico è assicurato da piuma riciclata, mentre i bottoni sono ricavati dalla barbabietola. Giovedì 16 Gennaio 2020, 09:34

