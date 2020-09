Who is on next? 2020, i vincitori sono Francesco Murano, Dima Leu e Zerounidici Eyewear

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 01:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal Colosseo alla fontana del giardino di Palazzo Brancaccio in volata. Un assaggio della "grande bellezza" diha dato il via allo show per la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di, il progetto che premia il talento dei giovani creativi del made in Italy promosso da. Uno spettacolo per i presenti e per chi ha potuto seguirlo online, accompagnato dalla conduzione diTre i designer premiati dalla giuria internazionale in altrettante categorie.ha ricevuto ilsi è aggiudicato ilcategoria inaugurata in occasione di Altaroma 2020.Il brand ha guadagnato cosìil diritto di esporre le sue creazioni nell’ambito di “Fashion Hub Market” di Milano Moda Donna Settembre 2021.Per quanto riguarda il, la giuria ha assegnato il riconoscimento alla collezione di, e alla collezione di. I due designer potranno beneficiare di un programma di mentorship dedicato della durata di sei mesi.Altaroma, Vogue Italia e Camera Nazionale della Moda Italiana riconosceranno ai vincitori delle categorie prêt-à-porter Donna, Uomo e Accessori, un premio in denaro e due incontri di orientamento e sostegno con esperti delle rispettive organizzazioni. Altaroma, inoltre, ospiterà durante la Manifestazione Altaroma gennaio 2021 tutti i finalisti e vincitori dell’edizione 2020 con una sfilata individuale ed una mostra accessori, mentre Vogue Italia realizzerà un servizio fotografico dedicato ai vincitori della categoria prêt-à-porter donna su Vogue Italia marzo 2021. Camera Nazionale della Moda Italiana permetterà infine ai due vincitori dell’area prêt-à-porter di presentare rispettivamente la propria collezione nel calendario di Milano Moda Uomo Gennaio 2021 e Milano Moda Donna Settembre 2021.