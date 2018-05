Dua Lipa, la sua prima collezione di abiti è senza taglie forti: le proteste dei fan

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ladicelebra quest'anno ildi attività degli artisti di modacon una grande mostra. Il focus della mostra sarà sui pezzi diche hanno realizzato nei primi anni del loro lavoro. Erano dueolandesi 25 anni fa quando hanno vinto tre premi al, nel sud della Francia. Poiché non avevano dato un nome alla loro collaborazione, la giuria li chiamòLa mostra “” prenderà luogo anche a Melbourne, in Australia. Curata da, la mostra ospiterà oltre 45 pezzi di, pezzi speciali e un costume creato pernel 2016 per il suo concerto di