Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono passati quasi 25 anni da quando la parola ingleseha trovato la sua più semplice e risolutiva traduzione ine assurdamentein ogni occasione, l’excontinua la sua inarrestabile ascesa al successo come designer dell’omonima maison mantenendo imperterrita lo scettro dimade in UK.Il suo stile, unico e senza precedenti, èe al tempo stesso fortemente, grazie allo spiccatoe ad alcuni segreti fashion che l’hanno resa una tra le trendsetter più seguite del mondo.Semplicemente non si fa. Non importa che siate alte 1.60 e che vi ritroviate a pulire il pavimento di tutto il locale in cui siete: del pantalone palazzo fino a terra la posh spice non ne ha fatto uno stile, ne ha fatto uno status. Victoria docet. E attenzione a non inciampare.Sotto ad uno scatto su Instagram ha dichiarato “Quando mi chiedono perché indosso sempre gli occhiali, mi piace rispondere che vivo in un mondo scuro ma felice!”. Sarà per i continui flash, per l’aria da diva che le conferiscono o per dover nascondere le occhiaie da jet-leg: qualsiasi sia la ragione per cui sembra non possa farne a meno, gli occhiali da sole grandi, squadrati e obbligatoriamente dalle lenti scure, sono ilquotidiano di Victoria Beckham e, da domani, saranno anche il nostro.La sua dichiarazione ha fatto scalpore in tutto il fashion system: Victoria Beckham non lava mai i suoi jeans, a meno che non sia assolutamente necessario. Pigrizia? No, è semplicemente il segreto per mantenere ilsempre vivo e come appena comprato.C’è chi la moda la segue e chi la fa. Che Victoria appartenesse alla seconda categoria ce ne siamo accorti quando abbiamo notato il modo in cui indossa le borse.e persino capientisempre tenute in mano accostate al fianco o sottobraccio. Decisamente poco comodo ma molto. Cosa accomuna tutti questi capi? Una semplicissima ma sempreverdecon cui abbinarli. Il tocco in più?della blusa: effettoin perfetto stile Bechkam assicurato.