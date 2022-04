Vibram rilancia la categoria FiveFingers con la campagna globale "Move Freely"

Vibram rilancia la categoria di calzature FiveFingers tramite una nuova campagna digitale che verrà lanciata a livello globale tramite un video che conduce lo spettatore in un viaggio cinematografico ricco di suspense. Analizzando impronte misteriose scoperte in diversi ambienti, una ricercatrice ripercorre i movimenti di chi le ha lasciate, cercando di scoprirne origini e abitudini. Il video racconta la profonda connessione fra il piede umano e l’ambiente naturale attraverso la tecnologia minimalista della suola e la separazione individuale delle dita di Vibram FiveFingers, mostrando le infinite possibilità di “muoversi liberamente – Move Freely”.

Fabrizio Gamberini, Global Chief Brand Officer e Presidente di Vibram Corporation, ha dichiarato “La campagna ‘Move Freely’ introduce un approccio nuovo, fresco ed energico alla categoria FiveFingers. Invitiamo tutti a sperimentare quel senso di fiducia che un paio di FiveFingers regala a ogni passo. Sappiamo che questa campagna catturerà l’attenzione di pubblico e appassionati, avventurieri e non solo, che si tratti di fedeli acquirenti di questi modelli o di persone che li provano per la prima volta”. Vibram, leader mondiale nel settore della produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, ha lanciato le calzature FiveFingers nel 2006, sfidando l’approccio convenzionale al footwear: una scarpa a cinque dita, dotata di una suola sottile, flessibile e destrutturata, che calza come un guanto. Le calzature Vibram FiveFingers rispettano la naturale funzionalità del piede, permettendo a chi le indossa di “sentire” il terreno in modo naturale, fornendo al piede la giusta protezione. Il prodotto ha subito catturato l’attenzione degli appassionati del footwear e degli atleti di tutto il mondo perché destinato alla pratica di diversi sport a tutti i livelli. Grazie all’ampia gamma di modelli per il fitness, per il running, per il trail running, per gli sport acquatici, per l’escursionismo, per l’uso quotidiano e per l’allenamento in generale, la categoria Vibram FiveFingers è stata creata per gli appassionati dello sport outdoor e molto altro, regalando la sensazione di essere a piedi nudi con tutta la sicurezza e la protezione di una suola Vibram.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 21:41

