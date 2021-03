Uniqlo, lo scrittore-culto Haruki Murakami firma le t-shirt letterarie

Scrittore perennemente in corsa per il Nobel, traduttore del «Grande Gatsby» e del «Giovane Holden», jazzista, maratoneta e adesso anche stilista di moda: Haruki Murakami, autore di classici della letteratura contemporanea come «L'Uccello che girava le viti del mondo», «Nel Segno della Pecora» e da ultimo l'anno scorso «Abbandonare un Gatto», è di nuovo in pista con una linea di magliette prodotte per Uniqlo.

Le t-shirts, con otto disegni diversi, sono ispirate a titoli come «Kafka sulla Spiaggia», «Nel Segno della Pecora» e «Norwegian Wood», ma anche all'amore per la musica e a uno degli ultimi progetti del romanziere, il programma « Murakami Radio»: e dunque gatti, uccelli, dischi, uomini seduti al bar.

Ad accompagnare la collezione, uscita oggi in Giappone e in Italia (a Milano) e dalla prossima settimana negli Usa, è una intervista dello stesso Murakami, 72 anni, al magazine online di Uniqlo: «Cerco di portare vestiti semplici, più semplici sono, meglio è. Visto che non devo farmi vedere in un ufficio, posso mettermi quello che voglio, ma finisco per indossare la stessa cosa. Non so perchè». Dal colloquio con il colosso giapponese della moda, emergono spigolature per la gioia dei fan dello scrittore: il perchè metteva sempre la cravatta quando viveva in Italia («altrimenti al ristorante ti beccavi un'occhiataccia»), all'abitudine di portare sempre nello zaino un paio di pantaloni extra, idea mutuata dal romanziere Komimasa Tanaka, che condivideva il suo amore per gli short: «Una volta mi sono trovato in un ristorante tradizionale nella Ginza e non mi volevano fare entrare. Memo male che ne avevo un paio di pantaloni lunghi nello zaino e me li sono infilati sopra gli short». Alle magliette farà seguito un libro: « Murakami T: The T-Shirts I Love», pubblicato in novembre da Knopf , che aprirà letteralmente gli armadi dello scrittore con una selezione di pezzi «tra cui gemme dallo show di Bruce Springsteen a Broadway, al concerto dei Beach Boys a Honululu»

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA