Un tè da matti, “mix and match” di materiali nuovi e vintage

Un tè da matti è un brand di borse e accessori artigianali, handmade e Made in Italy che nascono dall’unione tra minimalismo creativo e passione per il vintage, tra ricerca e tradizione. Una collezione ideata da Sara Battaglino, direttrice artistica del marchio, artigiana e designer piemontese che, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, si unisce al coro green che urla a gran voce l'urgenza di tutelare l'ambiente. L’arte, l’amore per la ricerca e l’esclusività sono il marchio di fabbrica di questo brand che unisce alta qualità artigianale alla continua ricerca di idee originali, in un'ottica ecosostenibile. Ogni pezzo è unico e lavorato interamente a mano con la passione di chi crede ancora nell'artigianilità. Una produzione tutta italiana, per la maggior parte in Piemonte ed in parte anche ad Alba, alla continua ricerca di laboratori e persone con cui collaborare, per instaurare un rapporto di fiducia ed amicizia.

PEZZI ORIGINALI, RIGENERATI E VINTAGE

Le borse, realizzate a mano, uniscono arte, unicità e sostenibilità dando vita a un accessorio carico di qualità e valore. Attraverso l’upcycling, il brand riesce a riutilizzare scarti e oggetti, dando loro una seconda vita pregiata. Ogni borsa segue un percorso artigianale diverso, permettendo ad ogni prodotto di trasformarsi in un accessorio di valore capace di raccontare una storia unica e personale. Le collezioni sono realizzate con una grande attenzione ai materiali, esclusivamente naturali: pellami di alta qualità conciati al vegetale, per mantenere inalterate le caratteristiche originali della pelle, provenienti da rimanenze di grande produzione, tessuti antichi naturali e rigenerati e pezzi vintage, con un design che interpreta in chiave contemporanea l’eleganza di epoche passate. “Trovare, recuperare, salvare e trasformare. Sono sempre stata un po’ ossessionata da questo tipo di processo creativo, quello che oggi chiamiamo “upcycling”. E quella di salvare un ricamo, realizzato da operose ed abili mani sconosciute diventa per me un’azione potente, qualcosa di salvifico, ed anche un po’ obbligatorio. Uccellini, rose, scene di caccia e bucolici paesaggi, ricamati a mezzopunto, sono diventati tasche e applicazioni che, a mio modo, ho reinterpretato per formare piccole e preziose edizioni limitate.” Spiega Sara Battaglino, direttrice artistica del brand.

UN’OTTICA ECOSOSTENIBILE PER RIDURRE SCARTO E SPRECO

L’ideazione dei modelli parte dalla volontà di semplificare i passaggi per realizzarli con l’obiettivo di ridurre ogni possibile scarto o spreco e di offrire ai clienti accessori non convenzionali, pratici e accessibili. Chi possiede una creazione Un tè da matti sa di esprimere, quando la indossa, uno stile preciso, riconoscibile. Sara si impegna per contenere al massimo l’impatto ambientale della produzione, infatti anche il packaging viene dal riuso: ogni borsa ha una sacca ed etichetta personalizzata che nasce dal riuso di vecchie lenzuola di lino e canapa che sono lavate e rigenerate e che, grazie alle mani di un'altra artigiana di Alba, si trasformano anche in shopper timbrate a mano. Infine, tutto l’intero processo produttivo è rigorosamente controllato e sviluppato in Italia, per la maggior parte in Piemonte e nel laboratorio di Alba.

LA COLLEZIONE

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche e anche per ogni occasione: dalla clutch allo zaino, passando per la borsa a mano o a spalla. In un crocevia di minimalismo, manualità e bellezza materica nascono tutte le creazioni, ripetibili nella loro unicità, perché ognuna è originale e differente da un’altra, anche solo per un dettaglio, ma è concepita in modo tale da poter essere replicata ogni volta. Ogni prodotto è venduto online e nel suo atelier monomarca, in uno spazio definito dall’atmosfera deliziosamente vintage.

