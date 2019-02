Transcend 6, la calzatura di Brooks alla sesta edizione completamente rivoluzionata da GuideRails

più, il mesh in doppio Jacquard è progettato per garantire la massima traspirazione. Il risultato è un comfort assoluto. Neutri, moderati o bisognosi di un supporto costante, Transcend 6 è indicata per tutti i runner che prediligono una corsa stabile e confortevole, a prescindere dal tipo di appoggio e dalle distanze che si desiderano percorrere.

Ammortizzazione, Bilanciamento, Comfort, ovvero l’ABC del running. Sono queste le tre parole chiave che descrivono al meglio, la calzatura diche arriva ora alla sesta edizione completamente rivoluzionata da GuideRails, un sistema di supporto che ha segnato un passaggio epocale nel mondo delle calzature da corsa. Il sistema GuideRails ha in breve tempo messo tutti i runner d’accordo, diventando un successo senza precedenti. Ma ci sono ci sono voluti anni e anni di sperimentazioni per giungere all’ultimo traguardo testato per la prima volta nelle Adrenaline GTS 19. Partendo dal presupposto che non esiste un modo “giusto” di correre e che il piede è più “intelligente” di qualsiasi scarpa, GuideRails è strutturato per potenziare le funzionalità e movimenti naturali del corpo durante la corsa, adattandosi perfettamente al modo di correre di ognuno. Ma non è tutto qua, GuideRails offre un sostegno olistico che guarda tutto il corpo, e non solo il piede. Tutto questo, e molto altro, viene applicato alla sesta edizione di Transcend che risulta essere ora l’A-B-C per tutti i runner, da chi ha degli schemi di movimento inalterati per tutto l’allenamento, i cosiddetti “neutri”, a chi ha degli schemi di movimento variabili e che rientrano nella categoria “support”. Vediamo perché.Grazie alla tecnologia DNA LOFT, Transcend 6 fornisce una favolosa sensazione di morbidezza alla pianta del piede, dal tallone alla punta. Il DNA LOFT è il sistema di ammortizzazione più morbido che si adatta alla falcata, al peso e alla velocità di ciascun corridore. In questo modo il runner beneficia della massima ammortizzazione senza perdere la reattività. Il risultato è una corsa naturale e incredibilmente comoda.è un sistema di supporto “intelligente” e “full-body”. Intelligente perché si “attiva” soltanto nel momento in cui serve, funziona un po‘ come i paraurti nelle corsie del bowling, ci sono quando si ha la necessità di far scorrere la palla ma, allo stesso tempo, non intralciano se la palla va dritta. Full-body perché protegge il runner dalla punta dei piedi alla testa, con una maggiore attenzione alle articolazioni che, si sa, soffrono maggiormente di sovraccarichi e sollecitazioni. L’obiettivo di GuideRails è infatti quello di ridurre l’eccessiva rotazione del tallone e della tibia e conservare la naturale libertà di movimento delle ginocchia, entro un margine di sicurezza. Il risultato è un bilanciamento completo del corpo durante il proprio allenamento, senza forzature.La sensazione quando si indossa Transcend 6 è quella di piacevole morbidezza avvolgente. La calzata è felpata, la soletta interna in Ortholite® accoglie dolcemente il piede e la tomaia in mesh ingegnerizzata permette di avere una struttura elastica che si espande in base al ritmo della falcata. In