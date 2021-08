RecoveryAir, la nuova linea di indumenti Therabody

Therabody, precedentemente noto come Theragun, ecosistema di contenuti, prodotti e servizi per il benessere leader nel settore della terapia percussiva, presenta una nuova collezione di indumenti RecoveryAir compatibili con RecoveryAir e RecoveryAir PRO, i già noti sistemi di compressione pneumatica di livello clinico. Nello specifico, la linea di indumenti comprende un giubbotto e pantaloni a compressione compatibili con RecoveryAir PRO e una manica a compressione adattabile sia con i dispositivi RecoveryAir che con i RecoveryAir PRO.

La linea di indumenti, che va ad ampliare la vasta gamma di prodotti Therabody, nasce per permettere agli amanti dello sport di sperimentare una compressione più rapida, sicura ed efficace, con l’obiettivo di aumentare la circolazione e il drenaggio linfatico, diminuire il gonfiore e ridurre l’indolenzimento muscolare post allenamento.

GIUBBOTTO A COMPRESSIONE RECOVERYAIR PRO

Giubbotto compatibile con il dispositivo RecoveryAir PRO, progettato su misura per petto, spalle e braccia e ideale per supportare i movimenti quotidiani di rotazione, elevazione e sollevamento. Grazie alle tecnologie di compressione pneumatica, è l’indumento perfetto per ridurre efficacemente l'indolenzimento e accelerare il recupero dei muscoli della parte superiore del corpo.

PANTALONI A COMPRESSIONE RECOVERYAIR PRO

I pantaloni a compressione, compatibili con il dispositivo RecoveryAir PRO, sono perfetti per sperimentare un maggiore drenaggio linfatico nei principali gruppi muscolari della parte inferiore del corpo. Questo nuovo indumento proposto da Therabody è ideale per ridurre il gonfiore nella parte bassa della schiena, all'addome, ai fianchi, ai glutei, alle gambe e ai piedi

MANICA A COMPRESSIONE RECOVERYAIR

La manica a compressione, adattabile ai dispositivi RecoveryAir e RecoveryAir PRO, è un capo appositamente progettato per fornire una compressione pneumatica mirata e clinicamente testata ai muscoli del braccio. Grazie al design intercambiabile, è possibile adattarla sia sul braccio destro che sul sinistro o utilizzarla su due maniche contemporaneamente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA