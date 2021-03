The Children for Peace lancia Rainbow Clouds, una capsule collection per aiutare i bambini

Ci sono tutti i colori dell’arcobaleno nella capsule collection Rainbow Clouds creata da CoccoleBimbi, store online e offline di moda per bambini e prodotta da Daddato SpA, azienda di Barletta leader del settore manifatturiero, la cui vendita andrà interamente a sostenere i progetti di aiuto della onlus The Children for Peace a Gulu in Uganda.

ph credit foto Piero Piazzi e Hiyab Negussie: Luigi D'Oriano

Una collezione no gender nata dall’incontro tra Cesare Morisco, buyer e art director di CoccoleBimbi e Piero Piazzi, Ambassador di The Children for Peace, che vede protagoniste delle soffici nuvole bianche: un non-luogo ovattato, sicuro e confortevole, elemento onirico simbolo di CoccoleBimbi, che ha fatto della sostenibilità ambientale, del rispetto per ogni forma di vita, dell’inclusivity e della libertà di espressione i valori fondanti della sua attività.

La capsule Rainbow Clouds, in vendita esclusivamente sul sito di CoccoleBimbi https://www.coccolebimbi.com/it/, è composta da capi essenziali nella vita di tutti i giorni dei bimbi (felpe, t-shirt, pantaloni, short, leggings, canottiere e calze), ai quali si aggiungono alcuni capi per adulti (felpe, t-shirt e calze). Sono molti i personaggi del mondo del web, dello spettacolo e della moda che hanno raccolto l’invito a sostenere il progetto indossando con i loro figli i capi per promuoverne la vendita attraverso i propri social.

“Le nuvole e i loro movimenti mi incantano sin da piccolo.” - ha commentato Piero Piazzi, Ambassador di The Children for Peace - “Da sempre lotto per il riconoscimento delle famiglie no gender e contro ogni discriminazione rappresentati dal simbolo dell’arcobaleno. Quando ho visto la capsule creata da Cesare ho visto esattamente il mio spirito.” "Per me le nuvole rappresentano quel luogo senza spazio e tempo dove tutti possono essere se stessi.” - ha aggiunto Cesare Morisco, art director di CoccoleBimbi - “Le nuvole reinterpretate in tutti i colori dell’arcobaleno sono un inno alla libertà, all’amore e alla celebrazione di se stessi come bambini e futuri adulti."

La comunicazione digitale è curata da TheComplainers, digital agency ed hub di menti creative, una realtà in continuo aggiornamento per garantire al cliente un approccio a 360° nello sviluppo della propria immagine e brand identity. Focalizzata sul fashion, TheComplainers sviluppa digital experiences per i brand tenendo conto di ogni aspetto: dall’art direction alla produzione; dalla gestione dei social media alle public relations e alle strategie online. The Complainers, agenzia che rappresenta Coccolebimbi.com, ha sviluppato e prodotto il progetto avendo bene a mente l’impatto che la moda può avere nella comunicazione di valori importanti come quelli su cui si basa The Children for Peace.

