Sylvio Giardina, Dark Celebration a Altaroma: omaggio ai colori della notte

Domenica 26 Gennaio 2020, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le donne di Sylvio Giardina camminano con il portamento delle dive del cinema. Sfilano secondo una traiettoria apparentemente casuale in una sala buia, seguite da un fascio di lece e su un percorso scintillante. Si fermano a guardare il loro pubblico, si mettono in posa in attesa dello scatto che non manca mai di arrivare.Così Sylvio Giardina ha scelto di presentare ad Altaroma i dodici modelli di Dark Celebration, la collezione primavera/estate del couturier parigino dalle origini siciliane.Non solo nero. Un omaggio a tutte le tinte scure della notte. E se il nero è il colore dominante, le sfumature del buio sono anche il bronzo, il blu intenso o il rame, declinate in morbidi drappi che si avvolgono in forme geometriche o nei teli che coprono il viso delle modelle.