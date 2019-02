Social wedding, una Onlus per gli abiti da sposa usati

Abiti da sposa e non solo a disposizione delle donne meno avvantaggiate, ma che vogliono e meritano un matrimonio da sogno. Condivisione, dono e sostenibilità: con Sowed arriva il social wedding. Lo scopo è quello di aiutare gli sposi nella ricerca dell’abito giusto, incentivando l’uso delle donazioni e reinvestendole per fare del bene, sostenendo progetti di beneficenza. Gli abiti e gli accessori regalati dagli sposi, ma anche da atelier, boutiques e celebrities, vengono selezionati ed inseriti nell’archivio della Onlus, che comprenderà capi ed oggetti sia nuovi, sia usati. Inaugurazione il 21 febbraio dalle 17 alle 20 presso il Salone Franco&Cristiano Russo in via Frattina 99 a Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA