Arriva la sneakers ecologica prodotta con materiali di recupero e Animal free

Innovazione, sostenibilità, stile. Questi, in sintesi, gli elementi alla base di un nuovo progetto nato dalla collaborazione fra ACBC, (Anything Can Be Changed), azienda Made in Italy specializzata nella progettazione e nella produzione di calzature e prodotti sostenibili, e Pantofola d’Oro, storico brand di calzature sportive e per il tempo libero. Partendo dalla volontà di dare un impulso positivo per migliorare le condizioni del pianeta, Pantofola d’Oro ha affidato la ricerca tecnologica e la produzione di materiali “Animal Free” e riciclati ad ACBC, leader in ricerca e sviluppo di calzature e accessori sostenibili e performanti. “Pantofola D’oro è un marchio storico ed è stato un onore per noi di ACBC poter lavorare ad un progetto così innovativo”, afferma Gio Giacobbe, CEO di ACBC.

Una collaborazione che ha portato alla realizzazione di una linea di sneaker a basso impatto ambientale, concretizzandosi in due calzature pensate per la collezione primavera-estate 2021: la “B-GOLF” e la “Timeless”, realizzate in gran parte con materiali di recupero. La scarpa “B-GOLF” presenta una suola in Re-Rubber, un materiale composto per il 20% da gomma riciclata e per l’80% da gomma vergine. La soletta in Recycled Foam, marchio di fabbrica delle sneaker ACBC, è costituita per il 20% da materiale riciclato, di cui il 15% deriva da solette riciclate pre-consumo e il 5% da gomma riciclata. Tomaia e fodera sono realizzate in Bioskin: su una base di poliestere riciclato al 100% è presente una spalmatura di poliuretano bio (ottenuta da scarti del grano per il 50%), poliuretano riciclato (30%) e poliuretano (20%).

La seconda sneaker realizzata dall’azienda italiana è la “Timeless” dalla suola in gomma, con tomaia e fodera realizzate in Rebotilia, un materiale derivato dal riciclo di bottiglie di plastica. Tomaia e fodera derivano, rispettivamente, dallo scarto di 6 bottigliette di plastica, per un totale di 12. La soletta, anche in questo caso in Recycled Foam, presenta lacci in cotone. Kim Williams, socio amministratore di Pantofola D’oro, afferma: “Sono entusiasta di questa collaborazione, siglata in momenti duri come quelli che stiamo vivendo. Progetti del genere danno speranze per un futuro migliore basato sul sostenibile”. Pantofola d’Oro saranno in vendita da febbraio 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 20:46

