Ballerine, sandali stile trekking e décolleté glitter: tutte le scarpe della primavera 2019

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci stavamo abituando al piumino oversize abbinato aicon il tacco texano. Ma mentre ci affezionavamo all’uniforme invernale e diventavamo campionesse nell’abbigliamento multistrato, le giornate hanno iniziato ad allungarsi e il sole a fare capolino già dalle prime ore del mattino. Eccoci quindi a riporre gli Ugg nell’armadio per far posto ada sfoggiare prima di subito.e decisamente. Dalla collezione primavera estate 2019 diil messaggio è arrivato forte e chiaro: le ballerine saranno, con iche fasciano la caviglia (chesostituisce ai lacci delle Superga platform). In alternativa,ha proposto il modello, un classico che ritorna in versione total white, con il tacco basso e comodo.Più elegantemente definiti, gli amati-odiatitornano prepotentemente nella nostra scarpiera in tinte super estive e vivaci.ne impreziosisce la fibbia e ne realizza due versioni, con o senza tacco. E se proprio non potete aspettare di essere al mare, indossatele con un paio die un look basico: saranno il focus dell’intero outfit.Dapassando per: i sandali minimali con i laccetti sono stati già decretati come il modello della prossima estate. Le influencer più avanguardiste li hanno già indossati su Instagram abbinati ai jeans modello mom, prediligendo la versione con lae ilLa comodità dellae le cinghieuniti all’estrosità dio a contrasto e. I nuovi sandali firmatisono da indossare subito con i calzini giusti (sì, si può fare) o da mettere in valigia per le prossime vacanze estive. Da accostare a lunghi abiti fluidi dalle vibrazioni bohémien o ai jeans chiari per un effetto casual chic.Non solo a dicembre per le festività natalizie, quest’anno brilleremo tutte le stagioni. Dafino a, brand e designer scelgono cascate di glitter per impreziosire le loro. Ma se al luccichio preferite la leggerezza dellehanno messo le ali ai sandali perfetti per una primavera super glamour.