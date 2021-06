Spirit, la nuova calzatura eco sostenibile di Scarpa

Spirit è la nuova calzatura di SCARPA dedicata a tutti coloro che cercano un prodotto performante e capace di mantenere ogni giorno il contatto vitale con la natura e con gli ambienti outdoor. Spirit nasconde un’anima dicotomica, perché se da un lato racconta una calzatura pensata per l’uso in montagna e per l’avvicinamento alle pareti da scalare, dall’altro esprime una scelta che in contesti urbani traduce la necessità di uno stile informale e ideale per gli spostamenti rapidi da un luogo all’altro.

La conformazione della suola e l’aspetto moderno di Spirit, la rendono perfetta per un pubblico più giovane, che presta attenzione non solo al design, ma anche agli elementi di eco-sostenibilità come l’uso di materiali riciclati e rinnovabili. La tomaia è, infatti, realizzata in cotone Canvas 70% riciclato e 30% biologico, con rinforzi di nuova generazione biodegradabili e rinnovabili; anche l’allacciatura di Spirit è caratterizzata da lacci in PE 100% riciclato, derivato da materiali per l’imballaggio, bottiglie e contenitori per alimenti. La suola PRESA® by SCARPA ha un intersuola in EVA, di cui il 15 % è riciclato, mentre il battistrada è realizzato per un 40% di gomma riciclata ed un 30% di gomma naturale. SCARPA pensa ad un pubblico di consumatori sensibile a ridurre la propria impronta ecologica, perché scegliendo un prodotto versatile e pensato per più usi è possibile fare acquisti più consapevoli e anche sostenibili. In questa direzione l’azienda di Asolo sta ponendo risorse e innovazione del proprio team di ricerca e sviluppo per offrire una gamma di prodotti ampia, che bilanci tecnologia, scelta dei materiali e gusto estetico. Spirit è, infatti, uno dei primi modelli che rappresenta pienamente questa intenzione e riflette i messaggi contenuti nel Green Manifesto, che SCARPA ha diffuso ad inizio 2021 e che contiene i passi che l’azienda sta compiendo per raggiungere un business più sostenibile ed esemplare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 18:33

