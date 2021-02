Harmont&Blaine per San Valentino; ditelo con una t-shirt, tanti cuori e un bassotto

Una t-shirt, tanti cuori, il bassotto Blaine e l'amore. Harmont&Blaine celebra San Valentino con la nuova t-shirt in edizione limitata realizzata con Jay C. Lohmann. La personalizzazione trae ispirazione dalla linea Casual Conversations, che il marchio ha appena inaugurato con l’artista americano, invitandolo a giocare con il bassotto iconico Blaine.

Per l’Episodio 1, Lohmann ha disegnato una gallery di 14 bassotti cartoonesque in cui ogni cagnolino rappresenta un mood o un’emozione speciale. Tra questi compare anche il “Blaine in Love”, con il muso circondato da cuoricini. La t-shirt di San Valentino, unisex, è solo il primo modello della serie che si svelerà durante tutto l'anno. Le t-shirt sono nelle boutique Harmont & Blaine e su harmontblaine.co

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA