Trail running, ecco la scarpa Salomon con il grip da primato

Il lavoro svolto per la messa a punto della scarpa Supercross GTX nel centro ricerca Salomon, con il supporto di atleti e runner appassionati, è stato intenso e ha richiesto tempo e attenzione. Il prodotto, ora, è pronto a scrivere una nuova pagina nel mondo delle calzature da “trail running”.DEDICATE A: Salomon con Speedcross GTX si rivolge a un ampio bacino di pubblico che, in particolare, ricerca nuove sfide e che ama correre con la consapevolezza di avere ai piedi un prodotto sempre adatto a ogni terreno. Tutto questo indipendentemente che si tratti di una corsa quotidiana al parco in città, di una fuga per un sentiero locale o di un percorso più impegnativo sulle montagne.TECNICA E PROTETTIVA: Speedcross GTX pesa soli 340gr e offre un preciso punto di appoggio del piede e una perfetta ammortizzazione. La suola Contagrip garantisce una trazione eccezionale su qualsiasi superficie, poi grazie alle sue caratteristiche tecniche (leggi sotto) consente di accumulare chilometri senza rovinare scarpa e piedi. La struttura Salomon SensiFit™ e il sistema di allacciatura in kevlar Quicklace assicurano poi una calzata perfettamente aderente e confortevole; mentre l’intersuola EnergyCell offre una grande ammortizzazione del piede.“GRIP” DA PRIMATO: La scarpa si presenta con una suola Contagrip dall’aderenza decisamente aggressiva, ovvero, è capace di mordere il terreno grazie al disegno della sua esclusiva tassellatura che si contraddistingue anche per la presenza della protezione antifango. Il tutto coadiuvato dalla speciale mescola, garantita sempre da Contagrip