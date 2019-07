Saldi 2019, i tre must have da comprare ora (e indossare a lungo)

Sabato 6 Luglio 2019, 15:38

al via: tempo di shopping sfrenato e (si spera) di affari. Ma come comportarsi per non pentirsi dell'acquisto appena usciti dal negozio? Basta puntare sui must have della stagione e oltre: quelli che, male che vada vi porterete dietro fino alla fine dell'estate, bene che vada anche l'anno prossimo.Vi sarete rese conto che, insieme al ritorno di Beverly Hills 90210 , sono tornati anche loro, gli strappy sandals che tanto andavano di moda prima del ritorno delle zeppe negli anni 2000. Minimal e chic, meglio se alla schiava, sono tornati per restare: sotto tutti i maxi e mini dress dell'estate e sì, perfino con gli shorts (sempre se il tacco è medio).Se li indossa (perfino) Kate Middleton chi siamo noi per smentirla: abiti, camicie, pantaculottes e chi più ne ha più ne metta, la fantasia a pois è quella vincente sia per l'estate che per l'autunno (basta dare un'occhiata all'ultima sfilata Armani Privé).Perline are the new paglia: se la straw bag continua a far impazzire le influencer, la vera novità di quest'anno sono gli accessori di perline con il loro inconfondibile sapore etnico anni Settanta. Da Zara a Topshop, passando per Moschino.