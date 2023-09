Rehub ospita Elena Savò, chat&drink con Elena Savchenko nel cuore di Milano

di Redazione web

Rehub, la nuova boutique multimarca di prodotti luxury vintage e second hand con sede a Milano, apre la nuova stagione con una grande collaborazione: infatti per il mese di settembre ospita Elena Savó, brand di abbigliamento e accessori Made in Italy di alta qualità fondato a Milano nel 2013 da Elena Savchenko di origini ucraine. Un brand che esplora il mondo del jeans reinterpretando in modo del tutto nuovo partendo dal concetto “Denim is Popular”, una visione del denim a 360°, che attraverso la nobilitazione di diversi elementi dà al denim una connotazione più elegante senza rinunciare al suo comfort. REHUB si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere un nuovo approccio al mondo della moda, incoraggiando la cultura del riuso e della sostenibilità. Mercoledì 23 settembre alle ore 18:00 presso la boutique chat&drink con Elena Savchenko per inaugurare questa grande collaborazione

Una location suggestiva nel cuore della città in un locale in disuso rimesso a nuovo a cui è stata data una nuova vita: da un lato boutique di abbigliamento luxury vintage e second hand, dall’altra un hub per la creazione di sinergie e collaborazioni con attori del territorio meneghino, come designer, artisti, start up e brand di moda sostenibili. Questo concetto parte proprio dal motto “A second chance for clothes and people” che include workshop, collaborazioni, eventi e progetti in cui la sostenibilità è il motore: un modo per creare connessioni e opportunità di networking, sia con il tessuto urbano che il second hand di abiti di alta gamma. Nella boutique è possibile trovare accessori di alta qualità e capi unici che non passano mai di moda. L’obiettivo di REHUB è proprio quello raccontare l’idea di bellezza di questi pezzi che nasce dalle seconde opportunità per valorizzare il mercato della moda diffondendo la cultura del riuso e della sostenibilità, dando così valore e una seconda vita a vestiti e accessori, per un acquisto più consapevole.

LA COLLEZIONE ELENA SAVÓ ISPIRATA AL DENIM

La collezione Elena Savó nasce da un crocevia di idee e tecniche diverse: dall’uso della trama denim ingrandita e lavorata, quale pattern per le stampe sui tessuti, alla scelta di alcuni tagli tipici come ad esempio i carré posteriori delle giacche di jeans, allo studio delle finiture, come cuciture doppie, filo spesso, bottoni e rivetti.

SINERGIE E COLLABORAZIONI CON TALENTI EMERGENTI

Dare spazio, valore e visibilità ai giovani talenti: è questo uno degli obiettivi di REHUB. Ospitando collezioni temporanee, stilisti locali e pop-up store per dare ai nuovi talenti che lavorano nell’industria della moda vuole creare sinergia e uno spazio per esprimersi ed esporre i propri lavori. Infatti, coinvolgendo in maniera attiva i designer fondamentali nel processo di creazione e produzione di abiti e accessori, REHUB offre una vetrina di visibilità ma anche uno sbocco commerciale per permettere loro di sostenersi economicamente e reinvestire nel loro talento.

In via Bezzecca 3, Milano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA