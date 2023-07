Rehub, arrivano a Milano abbigliamento e accessori luxury vintage e seconda mano

Second hand, luxury vintage, sostenibilità, valore etico e sociale: REHUB è la nuova boutique multimarca di prodotti luxury vintage e second hand con sede a Milano. Una realtà che si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere un nuovo approccio al mondo della moda, incoraggiando la cultura del riuso e della sostenibilità. Una location suggestiva nel cuore della città in un locale in disuso rimesso a nuovo a cui è stata data una nuova vita: da un lato boutique di abbigliamento luxury vintage e second hand, dall’altra un hub per la creazione di sinergie e collaborazioni con attori del territorio meneghino, come designer, artisti, start up e brand di moda sostenibili. “Il nostro motto è: A second chance for clothes and people. Un concept unico nel suo genere che include workshop, collaborazioni, eventi e progetti in cui la sostenibilità è il motore: un modo per creare connessioni e opportunità di networking, sia con il tessuto urbano che il second hand di abiti di alta gamma. Insieme a questo vogliamo raccontare l'impegno nel sociale attraverso progetti, collaborazioni ed eventi, in un format fresco e innovativo che fa del bene a 360°.” Spiegano Matteo Villa e Valerio Ferrandi, Founder di REHUB. Nella boutique è possibile trovare accessori di alta qualità e capi unici che non passano mai di moda. L’obiettivo di REHUB è proprio quello raccontare l’idea di bellezza di questi pezzi che nasce dalle seconde opportunità per valorizzare il mercato della moda diffondendo la cultura del riuso e della sostenibilità, dando così valore e una seconda vita a vestiti e accessori, per un acquisto più consapevole.

IL CONCEPT DEL BRAND “Il nome stesso del brand esprime due concetti molto importanti attorno ai quali nasce tutta la filosofia: RE, rappresenta tutto quello che è legato ai comportamenti di consumo e acquisto sostenibili - la tripla “R”: Reduce, Reuse, Recycle - così come il mondo della sostenibilità, concetto difficile da esprimere in un settore così complesso e una filiera così articolata come quella della moda e del tessile.” Spiega Matteo Villa: “HUB invece rappresenta la nostra visione di una boutique che in realtà è anche un nodo di una rete, un hub appunto, che concentra intorno a sé opportunità e relazioni con la città, il quartiere e tanti altri progetti”. REHUB vuole essere quindi più di una boutique: un hub che incrocia un tessuto creativo e ad alto impatto sociale da una parte, dall'altra la volontà di voler investire nello sviluppo di un concetto di moda e consumo più sostenibile tramite la vendita di abiti second hand ma di grandi marchi.

LA LOCATION E IL RAPPORTO CON IL QUARTIERE Anche la location non è lasciata al caso: REHUB è anche un modo per dare seconde opportunità ai luoghi. Infatti la boutique ha preso vita in un locale dismesso, vinto grazie ad un bando del comune di Milano. Il locale è stato ristrutturato e messo a nuovo per ridare energia e opportunità alla location stessa, dando così un posto nuovo e vivace al quartiere, in grado di esprimere in maniera concreta un trend che in molte capitali europee è sempre più in crescita, come appunto quello del second hand di grandi firme.

“A SECOND CHANCE FOR CLOTHES AND PEOPLE”, UNA VERA E PROPRIA MISSIONE ETICA “La bellezza sta nelle seconde opportunità” un concetto in totale contrasto con il modello fast fashion: infatti REHUB vuole diffondere consapevolezza e aiutare i consumatori a valutare il valore d’uso di un abito ovvero la sua “durabilità” e bellezza nel tempo, dando così seconda vita ad un capo o ad un accessorio e una nuova opportunità di bellezza alle persone che li indossano. REHUB è anche un progetto ad alto impatto sociale: “a second chance for clothes and people” non è solo il payoff ma anche una missione, quella di utilizzare il ruolo come brand e come imprenditori per generare impatto sociale positivo per tutti. Uno dei tanti obiettivi di REHUB è contribuire al rinnovamento del quartiere anche dal punto vista etico, creando sinergie tra l'industria della moda e talenti inespressi. REHUB ha un modello di business conveniente per tutti, per le persone e per il Pianeta. Grazie ai collegamenti con una rete di poche aziende di sartoria equa e solidale, REHUB ospita anche collezioni speciali e handmade.

SOSTENIBILITÀ E RECYCLING COME CORE BUSINESS Da REHUB è possibile acquistare abiti e accessori luxury di seconda mano ancora in ottime condizioni. Inoltre è possibile acquistare i prodotti in conto vendita per rimetterli sul mercato a prezzi vantaggiosi e avvicinare così le persone a questo nuovo modo di approcciare la moda, contribuendo così a ridurre la produzione di CO2: il settore fashion è uno dei più impattanti in termini ambientali e oggi vengono prodotte tonnellate di capi nuovi quotidianamente. Dare una seconda opportunità agli abiti e, in fondo anche alle persone che li vogliono comprare o vendere, è il modo di limitare gli impatti del fast fashion.

UN HUB DI CREATIVITÀ ED EVENTI Il negozio ospita anche collezioni temporanee, stilisti locali e pop-up store per dare ai giovani talenti che lavorano nell'industria della moda l'opportunità di rendere visibili a tutti i loro lavori. La sostenibilità è anche una questione di creatività. “Siamo convinti che per rivoluzionare il mondo della moda sia necessario coinvolgere in maniera attiva i designer che sono fondamentali nel processo di creazione e produzione di abiti e accessori. Vogliamo dare valore alle loro creazioni e al loro talento, offrendo una vetrina di visibilità ma anche uno sbocco commerciale per permettere loro di sostenersi economicamente e reinvestire nel loro talento. Selezioniamo in base alla sintonia che ogni brand o ogni designer ha con la nostra mission e ovviamente anche in base a criteri di fattibilità, stile e design.” Conclude Valerio Ferrandi.

