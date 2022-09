Elisabetta II, addio alla Regina e icona di stile. Outfit colorati e l'accessorio immancabile: «Lo indossava per motivi di sicurezza»

Regina Elisabetta II, icona eterna di stile. All'età di 96 anni e dopo aver portato la Corona per oltre 70 anni The Queen è deceduta ieri pomeriggio portando con sé un'era che verrà ricordata per sempre. Il quarto regno più longevo della storia e, soprattutto quello più fashion. La sovrana del Regno Unito ha segnato un'epoca scolpendo l'immaginario collettivo con la sua immagine così fortemente distinguibile.

Look curati

Sempre sorridente, con look dai colori sgargianti e curati in ogni minimo dettaglio. Lilibet, come veniva chiamata dai suoi cari, è rimasta molto coerente nel corso degli anni per quanto riguarda gli outfit: gonne o abiti sotto al ginocchio, guanti di cotone bianchi e un filo di rossetto.

Poi, il dettaglio, l'elemento forse più divertente: i cappelli, anch'essi colorati, ricoperti da fiori e piume. Abbinati al completo, i cappellini erano certamente l'accessorio immancabile nel guardaroba della Regina.

Il motivo

Questo è uno dei motivi per cui tutti hanno amato la Regina Elisabetta II: la sua eleganza multilcolor, con abiti sempre perfetti e dai colori accessi, che esprimevano il suo essere sempre solare. Molti nel corso degli anni si sono chiesti perché la Regina indossasse sempre colori fluo come il fucsia, giallo o arancione. E il motivo va oltre il semplice gusto personale, ha a che fare molto col suo ruolo, quasi una ragione di Stato.

La risposta è stata data in un documentario dedicato alla sovrana: The Queen at 90. La Regina necessitava di distinguersi soprattutto quando si trovava in mezzo a tanta folla. Quindi, hanno spiegato che fosse più una questione di sicurezza e sicuramente i cappelli tanto colorati hanno aiutato a riconoscerla e, in casi di pericolo, a proteggerla.

Bellezza e stile

Oltre ad essere ricordata per sempre come la Regina che ha governato per oltre 70 anni, il nome di Elisabetta II non sparirà mai dal mondo della moda.

